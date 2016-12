Nederlandse die jaren in VK woont en na Brexit Brits paspoort wil, mag vertrekken

De Nederlandse Monique Hawkins dacht snel Brits staatsburgerschap aan te vragen om gedoe na Brexit te voorkomen. Maar in plaats van een Brits paspoort, is zij verwikkeld geraakt in een slepende en hoogoplopende procedure met het Britse Home Office, verantwoordelijk voor onder andere migratiezaken.

Hawkins deed afgelopen zondag in The Guardian haar verhaal. Ze studeerde aan Cambridge, woont en werkt al meer dan twee decennia in het VK, is getrouwd met een Brit en heeft kinderen met de Britse nationaliteit. Zelf behield ze echter haar Nederlandse pas, zegt ze.

Na het referendum van 23 juni waar Britten kozen uit de EU te willen stappen, besloot Hawkins om een Brits paspoort aan te vragen. Ze wilde voorkomen dat ze mee moest doen met nieuw in te stellen immigratieregels als het VK over een aantal jaar in staat is zelf te besluiten welke EU-burgers wel en welke niet in het land aan de slag mogen.

In The Guardian zegt Hawkins dat ze geen zin had om na vakanties op het vliegveld eindeloos in de rij voor buitenlanders te staan voor de paspoortcontrole terwijl haar familie snel klaar was.

Volgens de regels van het Home Office moet Hawkins aantonen dat ze, onder andere, achttien jaar of ouder is, geen strafblad heeft, Engels spreekt en vijf jaar in het VK woont. De eisen lijken voor Hawkins geen probleem, toch wees het Home Office haar verzoek af.

Hawkins zegt dat ze haar Nederlandse paspoort niet bij de aanvraag had gevoegd, want haar vader was net overleden en zij moest naar Nederland om haar moeder bij te staan. Hawkins kreeg meteen te horen dat „ze zich moest voorbereiden” op een vertrek uit het VK, ook al geldt het Europese recht voor vrij verkeer van personen onveranderd in het VK.

De brief en de lange procedure is voor veel Britten die aansloegen op het stuk in The Guardian het bewijs dat het overheidsapparaat Brexit niet aan kan. Hawkins heeft inmiddels beroep aangetekend.