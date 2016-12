De beste oliebollenbakker van Nederland

Jullie zijn twee jaar achter elkaar als beste oliebollenbakker verkozen. Is het ook weer dezelfde oliebol?

„Nou, het werk is toch elk jaar weer anders. Je hebt te maken met vele ingrediënten die altijd weer iets anders kunnen zijn zoals de appeltjes, rozijntjes of het beslag. Dat maakt ook het proces weer anders. Net iets andere bloem kan het beslag slapper of juist stijver maken. Door meer of minder water toe te voegen, krijgen we weer de juiste verhouding in het beslag. De kneedtijd verschilt elk jaar. Nee, je maakt een oliebol niet zomaar.

„Onze bakker besteedt er vele uurtjes aan om de oliebol te maken. Maar iedereen in ons familiebedrijf levert zijn bijdrage om van de oliebollentijd een succes te maken. Van bakker tot verkoopsters.”

Wanneer beginnen jullie met het maken van de oliebollen?

„Onze bakker begint aan het eind van de zomer al. Eerst proeven we bij ons in de bakkerij: is de smaak goed? Zit de vulling op de juiste plek? Daarna laten we andere mensen proeven. Vanaf september delen we ze af en toe al uit bij de tennisclub of de voetbalclub om de smaak te toetsen.”

Zitten mensen daar wel op te wachten? Een oliebol in september?

„Volgens mij wel hoor. Ik zeg maar: een lekkere oliebol smaakt altijd.”

Hoeveel oliebollen verkopen jullie?

„Dat loopt in de honderdduizenden. We staan nu al een paar jaar in de top van de oliebollenverkiezing. Het verschil tussen de eerste plaats en bijvoorbeeld de vierde plaats is dat je iets van 10 tot 20 procent meer oliebollen verkoopt. Vorig jaar hebben we denk ik zo’n 500.000 oliebollen verkocht.”