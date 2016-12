Jeruzalem gelast stemming over nieuwe nederzettingen af

Het gemeentebestuur van Jeruzalem heeft een stemming over de bouw van circa vijfhonderd nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem die woensdag plaats zou hebben afgelast. Daarover bericht persbureau Reuters, op basis van gesprekken met gemeenteambtenaren.

De geplande woningen zijn onderdeel van bouwplannen van Israël die omstreden zijn. Vrijdag aanvaardde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) een resolutie waarin werd geëist dat Israël “onmiddellijk en volledig alle nederzettingen staakt in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem”.

Het bericht van de afgelasting komt enkele uren voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry een speech zal houden waarin zijn visie voor het Israël-Palestina conflict uiteenzet. Kerry zal volgens woordvoerders ook ingaan op de beschuldigingen dat de VS intentioneel zou hebben aangestuurd op het aannemen van de VN-resolutie. Normaal gesproken sneuvelen resoluties over Israël binnen de VN-Veiligheidsraad door een Amerikaans veto. Dit keer besloten de VS, tot woede van Israël, zich te onthouden van stemming.

Volgens Hannah Rubin, lid van de commissie van bouwplannen en woningen in Jeruzalem, gelastte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de stemming in de gemeenteraad van Jeruzalem woensdag af in aanloop naar de speech van Kerry. “We moeten de situatie niet nog verder opstoken”, aldus Rubin. Een woordvoerder van Netanyahu wilde tegen Reuters niet reageren. Woensdag zou volgens Rubin gestemd worden over de bouw van 492 woningen.

Op dit moment wonen er, inclusief in Oost-Jeruzalem, ruim 600.000 Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Internationaal worden de Israëlische nederzettingen alom gezien als obstakel voor vrede tussen Israël en Palestijnen. Israël zegt steevast dat dit onzin is.