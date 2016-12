Hof wijst lange celstraffen af in Valkenburgse zedenzaak

De straffen in het hoger beroep van de Valkenburgse zedenzaak vallen opnieuw flink lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Het gerechtshof in Den Bosch legde woensdag 22 mannen een taakstraf plus een minimale celstraf op en een man twee dagen cel. Vier verdachten zijn vrijgesproken.

In de zaak stonden 27 mannen terecht, wegens het tegen betaling plegen van ontucht met een minderjarig meisje in 2014. Volgens het Openbaar Ministerie waren de mannen klanten van het destijds 16-jarige meisje dat door pooier Armin A. seksueel werd uitgebuit.

Tegen de verdachten waren taak- en gevangenisstraffen geëist, variërend van 20 weken waarvan 14 weken voorwaardelijke celstraf plus een werkstraf van 120 uur, tot een celstraf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het OM gaat waarschijnlijk in cassatie.

Vrijspraak en taakstraffen

In vier gevallen kan niet worden bewezen dat de mannen seksuele handelingen hebben verricht met een minderjarige prostituee, oordeelt het hof. De namen van die mannen stonden weliswaar in de telefoon van het meisje, maar uit haar verhoor zou blijken dat “de wijze waarop de namen van (mogelijke) klanten in die telefoon zijn opgeslagen onvoldoende betrouwbaar [is] om daaruit af te leiden dat de personen die in de telefoon zijn opgeslagen ook daadwerkelijk ontucht met haar hebben gepleegd”.

De 23 andere verdachten hebben volgens het hof wel seks gehad met de minderjarige prostituee. “De verdachten hebben daarmee de lichamelijke integriteit van het minderjarige meisje geschonden”, aldus het hof in de uitspraak.

De hoogste straf is een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 178 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De 22 andere mannen kregen taakstraffen van 240 tot 90 uur plus in alle gevallen één dag celstraf.

Leeftijd

De advocaten betoogden dat de mannen niet wisten dat het meisje minderjarig was, maar dat verweer wordt door het hof verworpen. Ze hadden haar leeftijd moeten controleren.

Wel vindt het hof dat niet gezegd kan worden dat de verdachten bewust op zoek waren naar een seksafspraak met een minderjarige prostituee. In de advertentie op de sekssite waarop ze reageerden, stond dat de prostituee 18 jaar was.

“Toch hadden de mannen dit nauwkeurig moeten controleren en dat hebben zij niet gedaan. Zo zijn zij in werkelijkheid terechtgekomen bij een prostituee die minderjarig was en daarvoor dragen zij verantwoordelijkheid.”

Ook is er geen bewijs dat de verdachten het meisje tot seks hebben gedwongen. Daarom vindt het hof, in tegenstelling tot het OM, dat een substantiële onvoorwaardelijke gevangenisstraf een te zware straf is.

Het OM blijft erbij dat “in dit soort gevallen een substantiële gevangenisstraf nodig [is] om minderjarigen te beschermen”, aldus een woordvoerder tegen ANP. “Het ligt dan ook in de lijn der verwachting om in cassatie te gaan. We willen dat ook de Hoge Raad zich hierover uitlaat.”

Rechtbank

Ook in eerste aanleg eiste justitie voornamelijk maandenlange celstraffen. De rechtbank legde de verdachten vooral taakstraffen en eveneens celstraffen van één dag op, waarna het OM in hoger beroep ging. “Het opzoeken van seks buiten de legale prostitutie, op schimmige websites en op achterafplaatsen op achterbanken in auto’s is een welbewuste keuze”, zei de officier van justitie daarover volgens ANP.

Het 16-jarige meisje werd tussen 29 september en 14 oktober 2014 gedwongen klanten te ontvangen, onder meer in een hotel in het Limburgse Valkenburg. Pooier Armin A. is in juli 2015 veroordeeld tot twee jaar cel wegens mensenhandel. De rechtbank stelde dat A. contact met klanten onderhield, kamers huurde en toezicht op het meisje hield.

De zaak kwam destijds aan het licht nadat het meisje door haar vader als vermist was opgegeven. Tijdens het onderzoek kwam de politie haar profiel tegen op een sekssite. Het OM vermoedt dat het meisje ongeveer tachtig klanten heeft gehad. In totaal zijn 29 mannen vervolgd.