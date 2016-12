2016 was het Jaar van De Staat

In augustus 2016 werd bekendgemaakt dat rockband De Staat een jaarlijkse subsidie van 236.200 euro ontvangt van het Fonds Podiumkunsten, in totaal 944.800 euro over een periode van vier jaar. Daarover ontstond ophef in pers en sociale media. Wie zijn deze brutale apen die het waagden een aanvraag in te dienen die hoger gewaardeerd werd dan het doortimmerde subsidieplan van menig gevestigd kunstgezelschap, en kan zo’n rockgroep zichzelf niet bedruipen?

Het plan van De Staat was wel degelijk goed doortimmerd. Vanuit hun hoofdkwartier in het voormalige pand van het Nijmeegse Doornroosje gaan Torre Florim en zijn mannen de meest wilde plannen realiseren, van een broednest voor nieuw muziektalent tot concerten voor bejaarden. Bovenal honoreert het Fonds het feit dat De Staat vers bloed brengt in een Nederlands rockcircuit dat na twintig jaar verstikkende dictatuur van de naar binnen gerichte groepen Bløf, Kane en Kensington eindelijk een artistiek krachtveld met internationaal perspectief in gang zet.

Spiraalbewegingen bij duizenden mensen

Bekijk de concertlijst van De Staat in 2016 en stel vast dat de band uit Nijmegen met meer dan tachtig concerten en festivaloptredens het Europese livecircuit van Rees (Duitsland) tot Cluj-Napoca (Roemenië) domineerde. Tussendoor speelden ze in Hulst en Lille, in Zwolle en Londen, in Leuven en Madrid en in Delft en Glasgow. Overal waar ze kwamen, veroorzaakten ze spiraalbewegingen in het publiek bij ‘Witch Doctor’, naar het voorbeeld van de clip die ze bij dat nummer maakten. Toen nog met computermanipulatie; nu met honderden of zelfs duizenden echte mensen in het publiek.

Witch Doctor bij een optreden in Paradiso. Lees verder na de video.



Het album O, hun vierde, gaf begin 2016 het startschot voor een livecampagne die zijn weerga niet kende in de Nederlandse pophistorie. ‘Make The Call’, een vaste waarde op de setlist, werd Song van het Jaar bij de VPRO. De Staat speelde op Where The Wild Things Are, Paaspop, Pinkpop (twee keer), Down The Rabbit Hole, Dauwpop, Lowlands en buitenlandse festivals van Pukkelpop tot het Franse Papillons De Nuit. Ze speelden in Tsjechië en Zwitserland, in Vera en Ancienne Belgique en vooral in hun eigen Doornroosje waar de internationale veldtocht in januari begon.

Zo’n tournee kost veel geld en brengt veel geld op. De balans komt aan het eind van het jaar waarschijnlijk uit op nul, als we bedenken dat zulke hardwerkende rockmuzikanten en hun medewerkers na acht jaar ploeteren eindelijk ook eens een fatsoenlijk inkomen verdienen. De Staat heeft zich bewezen als een band die fantastische, oorspronkelijke rockmuziek met internationale groeimogelijkheden maakt. Vanaf 2017 hebben ze de armslag om hun vleugels nog verder uit te slaan als muzikanten die voorbij de horizon kijken.