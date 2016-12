Geen nader onderzoek naar treinongeval Winsum

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat het treinongeval in Winsum van 18 november niet verder onderzoeken. Daar is na een verkennend onderzoek toe besloten, maakte de OVV woensdag bekend. De OVV gaat wel in de gaten houden hoe de maatregelen die de gemeente Winsum treft, uitpakken.

Ook volgt de raad een jaar lang de voortgang van een huidig programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en spoorbeheerder ProRail om onbewaakte overwegen veiliger te maken. Het ongeval in Winsum vond plaats bij zo’n overweg.

In het verkennende onderzoek komt de OVV tot de conclusie dat het ongeval hoogstwaarschijnlijk gebeurde omdat de bestuurder van een melkwagen de naderende trein “niet tijdig (bewust) opmerkte”. De trein ontspoorde, achttien personen raakten gewond. Onder hen was de chauffeur van de truck, die lichte verwondingen aan het ongeluk overhield.

20 procent

De overweg in Winsum is berucht. In 2014 vielen er al twee dodelijk slachtoffers. Volgens de OVV verliep het verbeteren van de veiligheid door Winsum en ProRail sindsdien traag. Eind november besloot ProRail de overgang binnenkort te sluiten een noodweg te creëren over het erf van een boer. In december oordeelde de rechter in een kort geding dat tegen ProRail was aangespannen dat er tot die noodweg klaar is geen verkeersregelaar bij de overweg hoeft te staan.

In Nederland zijn zo’n honderd onbewaakte overwegen. Dat is ongeveer 5 procent van alle overwegen, maar 20 procent van alle slachtoffers op overwegen valt bij een dergelijke overweg, aldus de OVV.