Duits debat over bewakingscamera’s wordt feller

Meer bewakingscamera’s in de strijd tegen terreur? In Duitsland is daar na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn een fel debat over ontstaan. Minister van Binnenlandse Zaken De Maizière heeft een wetsvoorstel hiervoor aangekondigd en wil ook proeven doen met gezichtsherkenning op vliegvelden en stations. Critici zien hierin een onnodige breuk met de traditie van strenge privacyregels.

Bij de kerstmarkt, in de buurt van de beroemde Gedächtniskirche, waren geen camera’s. Het linkse stadsbestuur van Berlijn heeft ook al laten weten geen gebruik te willen maken van de wettelijke mogelijkheden die het kabinet wil bieden om meer bewakingscamera’s in de openbare ruimte te installeren.

Ook in andere deelstaten leven grote bedenkingen. Thomas Petri, verantwoordelijk voor privacy in Beieren, vindt uitbreiding van het aantal bewakingscamera’s geen geëigend middel in de strijd tegen terreur. Om dat goed te doen moet je overal camera’s neerzetten, en dat is „buiten proporties”, zei hij tegen persbureau DPA. Zijn collega in Nedersaksen, Barbara Thiel, waarschuwt: „Volledig onschuldige burgers worden dan in de gaten gehouden.”

Maar de publieke opinie is aan het schuiven. In een onderzoek na de aanslag in Berlijn van YouGov sprak 60 procent van de ondervraagden zich uit voor meer camera’s in de publieke ruimte.

Het debat heeft een impuls gekregen doordat via bewakingscamera’s duidelijk werd wie zondagnacht een slapende dakloze in de metro in brand hebben gestoken. Het bleken zeven jonge asielzoekers te zijn, zes uit Syrië en een uit Libië. Omstanders konden de vlammen doven; de zeven zullen worden vervolgd wegens poging tot moord. Zes van hen meldden zich bij de politie nadat bewakingsbeelden waren verspreid.