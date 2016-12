De beste films en series van 2016

Viel moeilijk ‘in de markt te zetten’: te bloederig voor het filmhuis, te cerebraal voor Pathé. Ging dus direct naar vod: bijna crimineel. Want The Witch is een klein meesterwerk dat ons met huid en haar verplaatst naar de denkwereld van een extreem puriteins gezin dat circa 1630 hun dorp in New England verlaat om in het bos een nieuw Jeruzalem te stichten. Honger dreigt, en eenzaamheid, en (hallucinerend) moederkoren. Zo belanden we in een betoverde gruwelwereld van hekserij en predestinatie.