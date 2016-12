Bradley Wiggins stopt toch met wielrennen

De Britse coureur Bradley Wiggins stopt dan toch definitief met wielrennen. De winnaar van de Tour de France in 2012 en vijf gouden Olympische medailles kwam eerder nog terug op een aangekondigd afscheid, maar zegt de sport alsnog vaarwel, zo meldt hij op Facebook.

Wiggins reed met Parijs-Roubaix dit jaar zijn laatste officiële wedstrijd op de weg om zich te concentreren op de Spelen in Rio. De Brit wilde daar nog eenmaal uitblinken en dat lukte: hij werd voor de vijfde keer Olympisch kampioen op de piste. Ondanks een voornemen om na 2016 te stoppen, werd de renner echter ‘gewoon’ opgenomen in de baanploeg voor 2017. Hij reed samen met landgenoot Mark Cavendish deze maand nog de Zesdaagse van Gent en werd daarin zesde.

Op Facebook zegt Wiggins nu dat bij 2016 “de eindstreep ligt van dit hoofdstuk” in zijn leven. De coureur stelt gelukkig te zijn dat hij zijn kinderdromen heeft waar kunnen maken en hoopt jongeren in Engeland te hebben geïnspireerd iets soortgelijks te doen.

Wiggins won gedurende zijn carrière onder meer de wereldtitel (2014) en Olympische titel (2012) in de discipline die hem het best lag, het tijdrijden. Hij is tevens houder van het werelduurrecord. Naast winst in de Tour de France in 2012 werd hij ook nog een keer derde in de grootste wielerronde ter wereld en in de Vuelta. Olympische medailles op de piste behaalde Wiggins op de onderdelen individuele achtervolging (2004 en 2008) en ploegachtervolging (2008 en 2016).

In opspraak

De Britse renner raakte in september van dit jaar nog in opspraak, toen Russische hackers de computers van antidopingagentschap WADA binnendrongen en vervolgens gegevens over onder meer Wiggins openbaarden. Zo bleek dat de coureur zijn Tour-winst in 2012 behaalde met gebruik van een middel dat op de dopinglijst staat. Wiggins had echter toestemming voor het gebruik ervan omdat hij last heeft van astma.