ADO in verwarring. Geen Wang, geen advocaten, geen geld

De dagvaarding voor het kort geding is door de advocaat van ADO Den Haag „per aangetekende post, per koerier en per mail” verstuurd naar de tegenpartij in Beijing, clubeigenaar Wang Hui en zijn bureau United Vansen. Ze moeten, zo betoogt ADO’s advocaat Paul Olden, geweten hebben dat de zitting woensdag 11.00 uur in de rechtbank van Den Haag zou plaatsvinden. „Daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Links voorin de zaal blijven de stoelen leeg, daar waar het advocatenteam van Wang had moeten plaatsnemen. Rechts zit het ADO-kamp. „De gedaagde partij is niet verschenen”, constateert de rechter.

Er klinkt een harde lach vanuit het publiek, zo’n twintig ADO-fans hebben tijdens de kerstvakantie de moeite genomen om de rechtszaak bij te wonen. Het is een optreden van korte duur: na vijf minuten is de zitting voorbij.

Uitspraak volgende week

Via het kort geding wil ADO afdwingen dat de grootaandeelhouder ruim 2,3 miljoen euro overmaakt – inclusief rente en kosten gaat het om bijna 2,5 miljoen. De club meent recht te hebben op het geld, want het is toegezegd door United Vansen. Volgens een betaalschema zou het vorig jaar in drie termijnen worden overgemaakt. De uitspraak is volgende week donderdag.

ADO heeft het geld van de grootaandeelhouder hard nodig, de club is onlangs door de licentiecommissie van de KNVB in de zorgwekkende categorie 1 geplaatst en staat onder verscherpt toezicht van de bond. Voor 1 februari moet een sluitende begroting worden ingediend, anders dreigen nieuwe sancties. Een geldboete en het ontnemen van de proflicentie behoren tot de mogelijkheden.

Zeldzaam

Het wegblijven van de tegenpartij is zeldzaam, zegt advocaat Olden. „Ik heb het één keer eerder meegemaakt, lang geleden”. Het is een nieuw hoofdstuk in de gebrekkige samenwerking, twee jaar na de overname. Door het ontbreken van een weerwoord van Wang en zijn advocaten verwacht de advocaat van ADO een „gunstig vonnis”. Of het onbehoorlijk is dat de advocaten van United Vansen niet verschijnen? Olden: „Misschien is het wel een processtrategie die ik niet begrijp.”

Het etterende huwelijk tussen ADO en Wang, vol miscommunicatie, is tot een volgend dieptepunt gekomen. ADO-algemeen directeur Mattijs Manders zegt nog contact te hebben met de advocaten van UVS. „We zijn al lang met elkaar in gesprek. Vandaag hoopten we wat duidelijkheid te krijgen. Die is niet gekomen. Dat vind ik teleurstellend.” Hij gaat niet in op vragen of hij nog on speaking terms is met de onzichtbare en vaak onbereikbare Wang.

Dromen van Champions League

Manders zegt cryptisch dat hij „bezig is met scenarioplanning”. Veel hangt af van wat United Vansen nog wil met de club; zien ze nog muziek in ADO, na een jaar vol oorlogjes en twee rechtszaken?

Bij de overname zei Wang in deze krant dat zijn doel „de Nederlandse en Europese top is, ik droom van de Champions League”. Twee jaar later staat ADO veertiende in de eredivisie, er dreigt liquiditeitsnood vanaf januari en is er een diepe vertrouwensbreuk tussen Den Haag en Beijing.

Wang is de grip op ADO kwijt. Hij is door een recente uitspraak van de ondernemingskamer in Amsterdam voorlopig geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen. Bovendien is United Vansen het beheer over de aandelen tijdelijk kwijt. De vraagt is nu: waarom zou Wang überhaupt nog 2,3 miljoen euro in een club steken waar hij nauwelijks meer iets over te zeggen heeft?

Impasse

De impasse is groot, niemand lijkt op dit moment te weten hoe deze saga eindigt. Heeft United Vansen wel voldoende geld? Wat wil Wang? Een mogelijk scenario waar ADO stilletjes op hoopt, is dat United Vansen de aandelen in de verkoop doet, waardoor beide partijen van elkaar verlost worden.

Het is, zoals zo vaak, wachten op een bericht uit Beijing. En op het vonnis, volgende week donderdag. Directeur Manders: „Dan weten we waar we staan.”