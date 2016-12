Abe bezoekt samen met Obama Pearl Harbor

De Japanse premier Shinzo Abe heeft op dinsdagavond op Hawaï samen met de Amerikaanse president Barack Obama de slachtoffers van de Japanse aanval op Pearl Harbor herdacht. Hij bood daarbij geen excuses aan, maar zei wel dat Japan “nooit meer zulke oorlogsgruwelen moet herhalen”. Ook bood hij formeel zijn condoleances aan. Dat meldt persbureau AP.

De marinebasis Pearl Harbor werd 75 jaar geleden aangevallen door een Japanse troepenmacht. Het bleek het startsein voor de Verenigde Staten om zich in de Tweede Wereldoorlog te mengen. Bij de aanval kwamen meer dan 2.000 Amerikanen om het leven. Aan Japanse kant vielen enkele tientallen doden.

Eerder dit jaar bezocht Obama het ooit door een Amerikaanse atoombom getroffen Hiroshima. Hij bood toen ook geen excuses aan. De bezoeken zijn bedoeld om het bondgenootschap tussen beide landen te bekrachtigen.

“Het bezoek bracht mij pure stilte”, zei Abe. Naderhand gaf hij een speech bij de nabijgelegen basis Joint Base Pearl Harbor-Hickam:

“Als de premier van Japan bied ik mijn oprechte en eeuwige condoleances aan de zielen van zij die hier hun levens verloren hebben, en aan de geesten van alle dappere mannen en vrouwen die stierven in de oorlog die hier begonnen is. Wij moeten nooit meer zulke oorlogsgruwelen herhalen. Dit is de eed die wij, het volk van Japan, afgelegd hebben.”