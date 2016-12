‘Aanslagpleger Berlijn reisde via Nederland’

De 24-jarige Tunesiër Anis Amri, de waarschijnlijke dader van de kerstmarktaanslag in Berlijn, is na de aanslag ook in Nederland geweest. Daarover berichten Italiaanse en Franse media woensdag.

In Amri’s rugzak zou een ongebruikte simkaart zijn gevonden die volgens de betreffende telefoonmaatschappij is uitgedeeld tussen 20 en 22 december in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica in een reconstructie van Amri’s tocht door Europa.

Franse media berichten woensdag dat Amri via Amsterdam naar de Franse stad Lyon zou zijn gereisd. Volgens de nieuwszenders LCI en TF1 zou Amri op Amsterdam Sloterdijk de bus hebben gepakt naar Lyon. Tijdens die vijftien uur durende rit zou Amri niet gecontroleerd zijn. Hij zou op dat moment een pistool bij zich hebben gehad.

Amri werd vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten in Milaan. Zijn vingerafdrukken zijn gevonden op de truck die vorige week op bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn inreed. Ook werden identiteitspapieren op naam van Anis Amri aangetroffen in de cabine van de vrachtwagen. Dit weekend werd bekend dat Amri donderdagmiddag nog is vastgelegd op beveiligingscamera’s op het station van Lyon. Hij zou vanaf de Franse stad een trein hebben gepakt naar Milaan.