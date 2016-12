Zwarte doos van gecrasht Russisch toestel gevonden

Een van de zwarte dozen van het Russische vliegtuig dat op Eerste Kerstdag neerstortte in de Zwarte Zee, is gevonden. Dat meldt persbureau AP op basis van het Russische ministerie van Defensie. Bij de ramp met het legertoestel kwamen alle 92 inzittenden om het leven. Rusland heeft alle vluchten van de vliegtuigen van hetzelfde type, de TU-154, opgeschort tot bekend is hoe de crash kon plaatsvinden.

De zwarte doos werd gevonden tussen de wrakstukken van het toestel op zo’n 17 meter diepte en zal naar Moskou worden gestuurd voor onderzoek. Bekeken wordt onder meer of de doos niet te zeer beschadigd is, zodat deze uitgelezen kan worden. Rusland hoopt zo meer te weten te komen over de oorzaak van de crash. Minister Maksim Sokolov van Transport zei maandag al dat de Tupolev waarschijnlijk neerstortte door een technisch mankement of een fout van de piloot. Naar de tweede zwarte doos wordt nog gezocht.

Het vliegtuig was zondag onderweg van Moskou naar Latakia in Syrië en maakte een tussenlanding in Sotsji. Het stortte zo’n twee minuten na het opstijgen in Sotsji neer. Uit een audio-opname uit de cockpit zou zijn gebleken dat er niet over technisch falen van het toestel werd gesproken. Ook zond de piloot geen noodsignalen uit en waren volgens Russische autoriteiten de weersomstandigheden goed.

In het toestel zaten onder meer leden van het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van het Russische leger. Van de 92 inzittenden van het vliegtuig waren er 64 van het koor en de muzikale begeleiding. Tevens waren er negen journalisten aanwezig en twee burgers. Een van hen was de beroemde ‘dokter Liza’, een Russische arts die onder meer in Oekraïne liefdadigheidswerk verrichte.