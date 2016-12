Vrouwen in UMC Utrecht mogelijk met zaadcellen verkeerde man bevrucht

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) zijn bij ivf-bevruchtingen mogelijk meerdere vrouwen met de zaadcellen van de verkeerde man bevrucht. Dat meldt de medische instelling dinsdag in een persbericht. Het gaat om 26 vrouwen bij wie mogelijk iets mis is gegaan.

Bij die vrouwen werd wellicht het zaad van de man van een ander stel gebruikt dat zwanger wilde worden. Volgens het UMC is de kans klein dat een vrouw van de foute man zwanger is geworden, maar kan dit niet worden uitgesloten. Vanwege de ernst van de situatie is direct een onderzoek naar de situatie ingesteld.

Helft al zwanger of bevallen

De helft van de vrouwen uit de risicogroep is zwanger of inmiddels bevallen. Van de andere helft liggen embryo’s in de vriezer. De procedurefouten werden gemaakt in de periode tussen medio april 2015 en november 2016. Het incident is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de instelling heeft contact gezocht met de stellen die betrokken waren. Zij krijgen allen een gesprek met een arts, waarna zij desgewenst een dna-test kunnen ondergaan.

Bij een ivf-behandeling wordt een eicel direct geïnjecteerd met een zaadcel. Woordvoerder Eric Trinthamer zei tegenover NPO Radio 1 dat hierbij een “instrument [is] gebruikt dat niet voor dat doeleinde bestemd is”. In het instrument is zaad achtergebleven na een behandeling, die bij een volgende ingreep opnieuw werd gebruikt. Volgens Trinthamer is er sprake van een menselijke fout.

Herstelplan

Naar hoe deze misstand heeft kunnen gebeuren, wordt volgens Trinthamer nu onderzoek gedaan. Hij bevestigt wel dat er al een “herstelplan” in werking is getreden, waardoor zoiets niet zomaar nog eens kan gebeuren. De werkzaamheden in het betreffende laboratorium zijn teruggebracht en worden weer uitgebreid als kan worden vastgesteld dat de procedurefout volledig is weggewerkt.

Trinthamer zegt dat de betrokken wetenschappers en artsen erg geschrokken zijn van de fout. De raad van bestuur “betreurt het dat de betrokken paren met deze boodschap belast moeten worden” en zal er alles aan doen om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden”, aldus het UMC Utrecht.