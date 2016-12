Het ging per ongeluk. In de stampvolle ochtendtrein lees ik over haar schouder een berichtje dat ze op haar telefoon heeft getypt. ‘Mijn lieve Arie, gefeliciteerd met onze trouwdag. Je Greetje.’

Ze staart al een tijdje naar het scherm. Dan deletet ze het bericht. Ze bergt haar telefoon weg, kijkt uit het raam, pakt een kruiswoordraadsel.

Even later zie ik hoe ze op haar telefoon het weerbericht checkt.

Regen.

De winter is nog maar net begonnen.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact