Toch geen islamitische basisschool in Westland

In de Zuid-Hollandse gemeente Westland komt toch geen islamitische basisschool. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met de aanvraag van stichting Yunus Emre voor zo’n school, maar staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) heeft het plan afgewezen.

Het is standaardprocedure bij de aanvraag voor speciale scholen dat na goedkeuring van de gemeente de staatssecretaris de aanvraag bekijkt. In een brief die Dekker vorige week aan de raadsleden van gemeente Westland stuurde, schreef hij dat er onvoldoende bewijs is dat er genoeg leerlingen zijn voor een basisschool op islamitische grondslag. De lokale partij LPF Westland zette de brief integraal op Twitter:

In de argumentatie vóór de bouw van de school wordt er een vergelijking gemaakt tussen Westland en Maastricht. Scholengemeenschap Yunus Emre zegt dat de twee gemeenten vergelijkbaar zijn. Staatssecretaris Dekker gaat daar niet in mee: het opgegeven quotum van het aantal leerlingen wordt volgens hem niet gehaald in Westland.

Vaker ophef

Er ontstaat vaker ophef over de komst van islamitische scholen. Eerder dit jaar weigerde Dekker de aanvraag voor een islamitische middelbare school in Den Haag. Die consternatie hierover richt zich meer op middelbare scholen, die er slechts enkele zijn in Nederland.