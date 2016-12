Thuiskok. Gevulde roodlofbladeren

Een feestje begint vaak met een goede borrel. Niets is handiger, en sympathieker, om daarbij hapjes te serveren die geen bestek of servet nodig hebben.

Deze gevulde roodlofbladeren, met bloemkoolrijst, avocado, dukkah en linzen, zijn daar een mooi voorbeeld van.

Kook de linzen in ruim water gaar volgens de instructies op de verpakking. Giet af en doe in een kom. Meng de linzen met de radijs, bleekselderij, ui en appel. Klop een dressing van de dressing-ingrediënten, schenk hem over het linzenmengsel en schep voorzichtig om. Maak met behulp van een grove rasp of keukenmachine rijstkorrels van de bloemkoolroosjes. Doe de bloemkoolrijst in een vergiet en bestrooi met het zout. Laat 10 minuten staan. Het zout trekt vocht uit de bloemkool. Doe de bloemkoolrijst in een kaasdoek of schone theedoek zonder zeepluchtjes en knijp er zoveel mogelijk vocht uit. Je kunt de bloemkoolrijst rauw gebruiken of garen door de rijst 1-2 minuten om te scheppen in een droge koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Laat de rijst afkoelen. Doe de rijst in een royale kom en meng met de fijngesneden munt en peterselie. Leg de roodlofblaadjes op een mooi bord. Schep een lepel bloemkoolrijst in de schuitjes; druk hem een beetje plat met de bolle kant van de lepel. Schep daarna wat linzensalade op de rijst.

Leg er een plakje avocado op en bestrooi met dukkah.