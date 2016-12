Vandaag: Stad van Frederick Seidel uit: Widening Income Inequality, uitgeverij Faber en Faber (2016), vertaling Ellen Deckwitz

Ellen Deckwitz: „We sluiten een jaar af dat nauwelijks valt samen te vatten. Wat we ook zeggen, niets dekt de lading. Als ik eerlijk ben, zie ik 2017 niet al te hoopvol tegemoet. Een partij die niet de mijne is staat bovenaan in de peilingen, populisme grijpt om zich heen, xenofobie viert hoogtij, ik voel me alleen in mijn moederland. Tegen beter weten in hoop ik op een wonder. Dat er nog mensen zijn die niet willen schaden, en die, in tegenstelling tot in dit bijzondere gedicht van Frederick Seidel, nog wél medelijden hebben.”