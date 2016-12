Rusland in rouw om verlies ‘Rode Leger-koor’

Rusland rouwt om de slachtoffers van een vliegramp, zondag boven de Zwarte Zee. Onder de 92 doden zijn leden het wereldberoemde Aleksandrov Ensemble en een in Rusland zeer geliefde arts. Een van de zwarte dozen van de verongelukte Tupolev Tu-154 is dinsdagochtend tussen wrakstukken van het toestel gevonden op een diepte van zo’n zeventien meter, ongeveer anderhalf kilometer buiten de kust.

Volgens de Russische minister van Transport, Maksim Sokolov, is de ramp waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement of een menselijke fout. Hij zei dat maandag tijdens een persconferentie. Een terroristische aanslag wordt nog niet uitgesloten, maar staat inmiddels niet meer „bovenaan de lijst van mogelijke oorzaken”, zei een woordvoerder van president Poetin.

Het militaire toestel verdween zondagochtend van de radar, twee minuten nadat het was opgestegen van de luchthaven in Sotsji, waar het een tussenstop had gemaakt om te tanken. Het vliegtuig was van Moskou onderweg naar Latakia in Syrië, waar het Aleksandrov Ensemble een Nieuwjaarsconcert zou geven op de Russische legerbasis in Hmeimin. Bij de ramp verloor ook de bekende Russische arts dokter Jelizaveta Glinka (‘dokter Liza’) het leven. Zij zou medicijnen leveren aan het universitaire hospitaal van Latakia. Ook enkele Russische journalisten waren aan boord. De namen van de slachtoffers worden zonder toestemming van de nabestaanden niet bekendgemaakt.

Meteen na de ramp startten de Russische autoriteiten een grootschalige bergingsoperatie. Tot nog toe zijn twaalf lichamen en de resten van nog eens tachtig slachtoffers geborgen. Maandag zei het ministerie nog dat de romp van het vliegtuig gelokaliseerd was op 27 meter diepte, bijna twee kilometer uit de kust. Later bleek die informatie onjuist. Aan de zoekactie neemt een team van meer dan 3.500 mensen deel, 39 schepen en 5 helikopters.

Hoe het ongeluk is gebeurd, blijft nog onduidelijk. Russische media publiceerden audio-opnames waarop de laatste gesprekken te horen zijn tussen de piloten en de luchtverkeersleiding. Daaruit blijkt niet dat het toestel in moeilijkheden verkeerden.

In Rusland is met grote verslagenheid gereageerd op van de ramp. President Poetin sprak zijn „diepste medeleven” uit aan de nabestaanden en kondigde maandag een dag van nationale rouw af. Ook stelde hij een onderzoekscommissie in die zich moet buigen over de toedracht van de crash. In Moskou kwamen mensen bijeen bij het gebouw van het Aleksandrov Ensemble om bloemen te leggen en kaarsen te branden ter nagedachtenis van de omgekomen musici. Kerkvader Illarion betuigde de laatste eer namens de Orthodoxe Kerk.

Vanuit de hele wereld stuurden regeringsleiders hun condoleances naar Rusland. De Syrische president Assad stuurde een telegram aan met daarin de tekst: „Onze vrienden waren aan boord van het vliegtuig, zij wilden met ons en met de mensen van Aleppo het geluk van de overwinning vieren en van de feestdagen.”

Het militaire vliegtuig was 33 jaar oud, maar had recent nog een onderhoudsbeurt gehad. De TU-154 werd tot 1994 geproduceerd en is berucht om de vele ongelukken, waarbij in de afgelopen vijftien jaar in totaal zo’n 800 mensen om het leven kwamen. Na het ongeluk van zondag heeft Rusland alle vluchten van de vliegtuigen van het type TU-154 opgeschort tot bekend is hoe de crash kon plaatsvinden. Het toestel werd al niet meer gebruikt voor commerciële vluchten.

Aleksandrov Ensemble Het Rode Leger-koor heeft zijn beste leden verloren ‘Ruslands zingende wapen’, is de bijnaam van het Aleksandrov Ensemble, het officiële muziek- en dansensemble van de Russische strijdkrachten . Het ensemble werd in 1928 opgericht en genoemd naar zijn oprichter, dirigent Aleksandr Aleksandrov. Het ensemble bestond uit zo’n 120 zangers en dansers. Zij traden overal in de wereld op met Russische volksliederen, patriottische oorlogsliedjes en religieuze muziek. Maar ook popliedjes behoorden tot het repertoire. Het ensemble, dat de eretitel ‘Rode Leger-koor’ mocht voeren, werd beroemd tijdens de Tweede Wereldoorlog met optredens om het moreel van soldaten en burgers op te vijzelen. En nog altijd vervulde het die rol, getuige de bestemming van de fatale vlucht: de legerbasis Hmeimin in Syrië. Omdat de zangers in Syrië begeleid zouden worden door geluidsopnames, vloog het orkest niet mee op de noodlottige vlucht. Ook de bekende solist Vadim Ananjev was in Moskou gebleven vanwege de geboorte van zijn derde kind. De vraag is hoe het nu verder moet met het koor. „De beste leden zijn overleden. Alles zal nu uit elkaar vallen”, treurde de kleinzoon van oprichter Aleksandrov.