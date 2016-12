Roemeense president: moslimvrouw niet premier

De Roemeense president Klaus Iohannis nomineert de 52-jarige Sevil Shhaideh niet tot kandidaat-premier van Roemenië. Dat meldt persbureau AP. Shhaideh, die tot de Tataarse minderheid behoort, had de eerste islamitische regeringsleider van Europa kunnen worden. Iohannis liet niet weten waarom hij Shhaideh niet wil nomineren.

Shhaideh werd afgelopen woensdag door de Roemeense Sociaal-Democratische Partij (PSD) naar voren geschoven om kandidaat-premier te worden. Ze is een vertrouweling van partijleider Liviu Dragnea. Dragnea mag zelf geen regeringsleider worden vanwege een veroordeling voor poging tot kiesfraude bij een referendum in 2012.

Afgelopen woensdag schreef NRC-correspondent Roeland Termote dat Dragnea “weinig twijfel liet bestaan over waar de macht ligt” als Shhaideh premier zou worden. Dragnea had verklaard dat in dat geval “de politieke verantwoordelijkheid voor alles de mijne” blijft. Hij was getuige bij Shhaideh’s huwelijk met een Syriër in 2011.

Ervaring

Shhaideh heeft betrekkelijk weinig overheidservaring. Ze was kortstondig minister van regionale ontwikkeling in een vorig kabinet in 2015. President Iohannis zei dat hij goed heeft nagedacht over “alle argumenten voor en tegen” de nominatie van Shhaideh. Hij heeft de PSD nu gevraagd om met een nieuwe kandidaat te komen.

De PSD moest in 2015 de macht afstaan na aanhoudende straatprotesten vanwege corruptie en falend beleid. De directe aanleiding voor de protesten was de brand in een nachtclub in Boekarest. PSD-premier Victor Ponta werd vervolgens aangeklaagd door het anti-corruptieagentschap DNA voor onder meer belastingontduiking en betrokkenheid bij witwassen.

Een technocratische overgangsregering nam daarna het roer over totdat er weer nieuwe verkiezingen konden worden gehouden. De PSD won de parlementsverkiezingen opnieuw met grote meerderheid.