Richard Adams (96), auteur van ‘Waterschapsheuvel’, overleden

De BBC meldt dat de 96-jarige Britse auteur Richard Adams is overleden. Adams was vooral bekend van zijn in 1972 verschenen kinderboek Waterschapsheuvel (Engelse titel: Watership Down), dat gaat over een groep konijnen die op zoek gaat naar een nieuwe woonplaats.

Volgens een verklaring op de fansite Watership Down Enterprises is Adams op Kerstavond overleden. Hoe hij is doodgegaan, is niet bekendgemaakt. Wel dat het “op vredige wijze” is gebeurd. Adams werk Waterschapsheuvel won in 1972 de Britse Carnegie Medal, de belangrijkste Britse onderscheiding voor kinderliteratuur, en werd in meer dan achttien talen vertaald

Naast Waterschapsheuvel schreef Adams onder meer de boeken Shardik, The Plague Dogs en The Girl in a Swing.

Verfilming Watership Down

In Waterschapsheuvel gaat een groep konijnen onder leiding van Hazelaar op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Adams baseerde zijn verhaal mede op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley, dat gaat over het dagelijks leven van konijnen. De locaties die Adams beschrijft baseert hij op plekken in het graafschap Hampshire waar hij zijn jeugd doorbracht. In 1978 werd Waterschapsheuvel verfilmd.