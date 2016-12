Redding van Monte Dei Paschi kost stuk meer

De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) heeft fors meer geld nodig dan eerder werd aangenomen. Volgens de meest recente berekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt het tekort van de bank op 8,8 miljard euro, zo bevestigt MPS na berichtgeving in de Italiaanse krant Il Sore 24 Ore.

Donderdagnacht vroeg MPS officieel om staatssteun, nadat de bank er niet in geslaagd was om voldoende krediet op te halen en dreigde om te vallen. Op dat moment werd nog verwacht dat de bank met een kapitaalinjectie van 5 miljard euro overeind zou kunnen worden gehouden. Dat nu 8,8 miljard euro noodzakelijk blijkt is volgens Il Sole 24 Ore gebaseerd op de resultaten van MPS in de stresstest van juli, waar de bank zeer slecht uit tevoorschijn kwam.

Op woensdagavond stemde het Italiaans parlement al in met de oprichting van het noodfonds van 20 miljard euro. Dit geld zal waarschijnlijk ook naar andere wankele banken gaan. Ook zal de staat niet de volledige herkapitalisatie van MPS financieren: verwacht wordt dat circa 2 miljard euro bijgedragen zal worden door beleggers.