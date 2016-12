Rechtszaak tegen verdachte coupplegers Turkije van start

In Turkije staan dinsdag de eerste mensen terecht voor het beramen van de mislukte staatsgreep op 15 juli van dit jaar. Negenentwintig voormalige politiemannen verschijnen dinsdag voor de rechter. Het is de eerste rechtszitting naar aanleiding van de mislukte coup, waarbij circa 240 mensen om het leven kwamen.

Volgens het door de Turkse overheid beheerde persbureau Anadolu worden de agenten vervolgd voor het niet opvolgen van orders, waaronder het bevel om het paleis van president Erdogan op de avond van de coup te verdedigen. Ook zouden ze collega’s hebben proberen over te halen zich niet in te spannen om de coup te bestrijden. Onder hen zijn drie piloten van politiehelikopters. Aanklagers hebben tegen 21 van hen levenslang geëist, de overige acht riskeren straffen van 7 tot 15 jaar. Advocaten van de verdachten waren volgens persbureau Reuters niet bereikbaar voor een reactie op de aanklacht.

De zaak begon dinsdag in de zwaarbeveiligde rechtbank bij de gevangenis in Silivri, ten westen van Istanbul. De personen die worden beschouwd als de leiders van de coup zullen naar verwachting pas volgend jaar terecht staan, aldus persbureau Reuters. Tegen veel verdachten van het beramen van de coup is nog geen duidelijke aanklacht geformuleerd. Ook hebben veel verdachten nog geen advocaat. Eerder dit jaar kondigde de Turkse overheid aan daarvoor een nieuwe rechtbank te bouwen in de buurt van de hoofdstad Ankara, omdat de huidige rechtbanken de grote aantallen verdachten niet aankunnen.

De poging tot een staatsgreep was halverwege juli voor de Turkse overheid aanleiding de noodtoestand uit te roepen. De verdenking voor het beramen van de coup werd al snel gelegd bij de religieuze leider Fethullah Gülen, die in ballingschap in de Verenigde Staten leeft. Turkije heeft de VS inmiddels om zijn uitlevering gevraagd. In reactie op de mislukte staatsgreep werden al circa 40.000 mensen die banden zouden hebben met Gülen opgepakt en werden circa 100.000 mensen ontslagen.