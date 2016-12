Quiz: weet jij bij welke landen deze toerismeslogans horen?

Het is niet eenvoudig om als land op te vallen tussen de stapels reisbrochures. Het liefst trek je natuurlijk zoveel mogelijk toeristen met een dikke portemonnee, maar hoe zorg je ervoor dat je je onderscheidt? Ook landen sparen tegenwoordig kosten noch moeite voor een flitsende reclamecampagne. En alles valt of staat dan natuurlijk met een goede slogan: het eerste visitekaartje van je land.

Met I Amsterdam heeft onze hoofdstad de jackpot te pakken, maar ook elders in de wereld doen ze hun best. Reiswebsite Family Break Finder zette 150 Engelstalige slogans waarmee landen zich aan de wereld presenteren op een rijtje én maakte een wereldkaart waarin ze allemaal in één oogopslag op te zoeken zijn. Het levert een kleurrijk beeld op van de creativiteit van de globale marketingsector. Of beter: het gebrek daaraan. Want heel vindingrijk is men over het algemeen niet, met veel ‘life’, ‘beautiful’ en ‘experience’ in de slagzinnen. De alliteratie doet het overal goed en ook tot woordspelingen en overdadig gebruik van uitroeptekens neemt men over de hele wereld zijn toevlucht.

Het resultaat van zoveel onderscheidingswoede is paradoxaal genoeg eigenlijk dat de slogans volstrekt inwisselbaar zijn geworden. Een lekker inclusieve spreuk als ‘Tourism for everybody’ bijvoorbeeld, daarmee kan Indonesië zich net zo goed profileren als Jamaica. En ook bij ‘Simply Beautiful’ is niet direct duidelijk over welk eenvoudigweg beeldschoon stukje wereld het gaat. Maar ach: misschien is dat ook wel precies de bedoeling. Om de generieke toerist aan te trekken kun je wellicht maar beter niet te veel afwijken.

Doe de quiz en kijk of jij de slogans aan het juiste land weet te koppelen.