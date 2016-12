Prinses Leia-actrice Carrie Fisher (60) overleden

Carrie Fisher, de actrice die prinses Leia in de Star Wars-films vertolkte, is woensdag overleden. People Magazine meldt dat ze is overleden aan een hartaanval. Ze is zestig jaar geworden.

“Het is met groot verdriet dat Billie Lourd bevestigd dat haar geliefde moeder Carrie Fisher deze ochtend om 08.55 uur is overleden”, zei een woordvoerder van de familie tegenover het Amerikaanse tijdschrift.

De laatste Star Wars-film waar Fisher in verscheen was The Force Awakens uit 2015. Het was de bedoeling dat ze ook nog in de vervolgfilms hiervan zou spelen.