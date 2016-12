Ook Mexico weet nu wat een project X-feest is

Maakte eerder al het Groningse dorp Haren kennis met het Project X-feest, ook Mexico kan sinds maandag meepraten over het fenomeen. Wat een leuk feestje voor de 15e verjaardag van Rubi Ibarra moest worden, werd een partijtje waarop half Mexico leek te zijn langs geweest.

De 15e verjaardag is een bijzondere gebeurtenis in Mexico. Een meisje viert dan haar ‘quinceanera’, vergelijkbaar met de Sweet Sixteen-feesten in de Verenigde Staten. Dat zijn kostbare vieringen voor de wat gefortuneerder Mexicanen waarbij niet op een peso meer of minder wordt gekeken.

Dus stelde papa Ibarra een ranch beschikbaar in de regio San Luis Potosi voor een verjaardag met veel “eten, lokale bands en paardenraces”, zo liet hij in de uitnodigingsvideo weten. Getooid met een cowboyhoed stelt hij dat “iedereen van harte is uitgenodigd” voor het feest. En voor de winnaar van de paardenrace zou er een prijs klaarliggen van 10.000 pesos (464 euro).

Tekst gaat verder onder de video



Het is echter maar de vraag of hij met “iedereen” een menigte ter grootte van een popconcertpubliek bedoelde. Duizenden Mexicanen trokken Tweede kerstdag naar San Luis Potosi om wat van het festijn mee te krijgen.

Parodie Garcia Bernal

De reden dat er zoveel mensen afkwamen op het partijtje is dat de video viraal ging nadat een lokale fotograaf deze op zijn Facebook-pagina zette. Dat Rubi’s moeder zich haastte om te verklaren dat de uitnodiging slechts was gericht aan de buurtgenoten in plaats van geheel Mexico was toen al te laat. Miljoenen keren werd de uitnodiging bekeken en veelvuldig gedeeld, onder meer doordat acteur Gael Garcia Bernal (oa. van Motorcycle Diaries) er een parodie op maakte.

De Mexicaanse vliegtuigmaatschappij Interjet maakte het Mexicanen ook nog eens gemakkelijk om bij het feest te komen door reizigers 30 procent korting aan te bieden op vluchten naar San Luis Potosi. Daarbij adverteerde het bedrijf met de slogan: “Ga jij ook naar Rubi’s feestje?”

Rubi betreedt de ranch onder grote persbelangstelling. Foto Enric Marti/ AP Foto Enric Marti/ AP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP Foto Ronaldo Schemidt/ AFP

Toen het feest maandag eindelijk daar was, overtroffen de bezoekersaantallen alle verwachtingen. De politie moest zelfs toegangswegen afzetten om te voorkomen dat er nog meer feestgangers zouden bijkomen. Dat kon niet voorkomen dat het ook uit de hand liep. Een man betrad de ring waarin één van de paardenraces plaatsvond en werd vertrapt.

En Rubi zelf? Die werd opgewacht door een horde persmensen en leek het geheel gelaten over zich heen te laten komen. Waarschijnlijk vond ze het idee van een megafeestje toch wat tegenvallen achteraf. Ze hield er wel nog wat aan over: een rolletje in de soap La Rosa de Guadalupe.