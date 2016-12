NN laat zien hoe je een concurrent overneemt

Voor Delta Lloyd zat er niks anders meer op.

Het onverwachte overnamebod dat de grotere concurrent NN (11.500 werknemers) drie maanden geleden had gelanceerd, was in de beslissende fase gekomen. Dinsdag verstreek de deadline die NN zichzelf had gesteld voor het indienen van het concept van het formele biedingsbericht op Delta Lloyd bij financieel toezichthouder AFM.

Bij groen licht van de AFM zou NN het bod van 5,30 euro per aandelen ook direct officieel uitbrengen. Dan lag het lot van het verzekeringsbedrijf, van de polishouders en van de 4.130 werknemers in handen van beleggers. Dan verloor de Delta Lloyd-top de regie.

Wat te doen? Vorige week donderdag sloot de koers van de Delta Lloyd-aandelen op 5,33 euro, nog steeds iets boven de prijs van NN. Speculanten dachten kennelijk dat ze nog wel een hoger bod konden afdwingen. Maar de top van Delta Lloyd kon niet aan tafel schuiven met NN om de overname zelf te regelen zonder dat er iets aan die prijs veranderde.

Het bod kon geen 5,30 euro per aandeel blijven. Dan waren Delta Lloyd én NN de financiële risee. Geen enkele belegger zou ingaan op het bod als hij op de beurs meer geld zou krijgen. NN moest het bod verhogen. Vandaar dat dubbeltje. Maanden wachten op een dubbeltje. Afgelopen vrijdag kondigden de twee verzekeraars in een gezamenlijke verklaring de overname aan. Het is een verliezersverklaring. De merknaam Delta Lloyd verdwijnt. Het hoofdkantoor in Amsterdam verdwijnt op termijn. Bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa vertrekt.

Pressiebod

Als er dit jaar nog prijzen te vergeven zijn voor kundig uitgevoerde overnames dan is NN zeker een kandidaat. Het verzekeringsconcern liet de afgelopen maanden zien hoe je met een minimum aan publiciteit maximale druk kunt uitoefenen en je doel bereikt. Dit was een pressiebod. Deze overname was al jaren een van de scenario’s in de Nederlandse verzekeringswereld. Het onverwachte was dat NN niet vooraf overeenstemming had bereikt met Delta Lloyd over een samengaan. Overeenstemming vóóraf, over de overnameprijs, over de gevolgen voor medewerkers en klanten én over je toekomstige eigen functie, is de gebruikelijke manier van zakendoen bij Nederlandse fusies en overnames. Maar dat is dus niet langer de norm. Je kunt als bieder gewoon over de hoofden van de bestuurders van je doelwit heen gaan en rechtstreeks een aanbod doen aan de aandeelhouders.

Het Belgische postbedrijf Bpost durfde dat eerder deze maand niet bij zijn pogingen PostNL te kopen. De oppositie van Nederlandse politici tegen een overname zal daarbij een rol hebben gespeeld. Er zijn echter weinig grote ondernemingen met zo’n nauwe band met de overheid. Het zou dus best eens kunnen dat de doortastendheid van NN om Delta Lloyd tegen diens zin te kopen de nieuwe norm wordt. De ironie is dat NN vroeger deze vorm van ruw aandeelhouderskapitalisme verfoeide. Tijden veranderen.

De positie van Delta Lloyd was om vier redenen penibel geworden. Allereerst torst Delta Lloyd de last mee van een hoog opgelopen conflict met toezichthouder De Nederlandsche Bank en een vernederende aandelenemissie vorig jaar. Delta Lloyd moest toen tegen een lage koers nieuwe aandelen plaatsen bij beleggers om te voldoen aan de kapitaaleisen van DNB. Ten tweede had geen enkele andere partij een serieus overnamebod in petto. Drie: de markt voor nieuwe levensverzekeringen is slecht, al voordat de rente zo laag was. De lage rente maakt het alleen maar érger.

Ten vierde en in reactie daarop, ijvert De Nederlandsche Bank voor fusies en overnames in de bedrijfstak. Het is weer kolossentijd.

Meer efficiency

Het idee daarachter is dat schaalvergroting tot kostenvoordelen en meer efficiency moet leiden. En dat moet de financiële positie van individuele verzekeraars verbeteren.

De noodzaak van schaalvergroting lijkt inmiddels ook door de vakbonden geaccepteerd. De reactie van FNV Finance is tamelijk gelaten. De verzekeraars moeten oog blijven houden voor de werknemers.

Maar of beleggers net zo reageren? De koers van Delta Lloyd schommelt rond 5,31 euro. Dat is onder het verhoogde bod. Maar beleggers die al langer aandelen Delta Lloyd bezitten lijden pijnlijke verliezen. Het financiële conglomeraat Fubon uit Taiwan betaalde bijvoorbeeld bijna twee jaar geleden nog 17 euro per aandeel voor een groot pakket. Nu gaan die weg voor 5,40 euro.