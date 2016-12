Nederlandse jihadgangers opgepakt in Turkije

In Turkije zijn twee Nederlandse Syriëgangers opgepakt. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS.

Een van hen is de 22-jarige Reda Nidalha uit Leiden. Die vertelde een aantal maanden terug bij de BBC over zijn tijd bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zat toen in een interneringskamp van rebellenbeweging Jaysh al-Tahrir. Volgens de NOS zou hij geprobeerd hebben te ontsnappen uit dat kamp en vluchtte hij naar Turkije. Wie de andere opgepakte persoon is, wil het ministerie niet vertellen.

Een woordvoerder zegt dat er contact is met de familie van beide verdachten en dat ze consulaire hulp krijgen van de ambassade in Ankara. De NOS schrijft dat Nidalha in Nederland berecht wil worden, maar dat de zaak waarschijnlijk in Turkije voorkomt.

Als Syriëgangers in Nederland terugkeren worden zo volgens protocol direct vastgezet en wordt er een strafrechtelijk onderzoek geopend. Dat gebeurde onder meer met Laura H., die beweert IS te zijn ontvlucht. Haar man zou haar naar Syrië hebben meegenomen. Minister Van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) wil dat verblijf in gebied van IS al strafbaar wordt.

Abu Sumail al-Hollandi

Bij de BBC liet Nidalha, die zich in Syrië Abu Sumail al-Hollandi liet noemen, weten gedesillusioneerd te zijn geraakt over IS. Hij reisde twee jaar geleden via Turkije naar Syrië.

“Ik denk niet dat IS de ware religie is. Ze doden mensen alsof het niks is. Het leven daar bevalt me niet. Als je niet vecht behandelen ze je zeer slecht. (…) Ze gebruiken mensen als menselijk vlees.”

Volgens de NCTV zouden veel van de 130 in Syrië en Irak vechtende Nederlandse jihadisten terug willen keren. De NCTV vreest dat zij mogelijk een gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse maatschappij.