Miskoop Toshiba brengt concern in verlegenheid

De overname van een Amerikaanse bouwer van kerncentrales heeft het Japanse Toshiba in grote problemen gebracht. Het conglomeraat, actief in elektronica, computers, halfgeleiders, koelkasten en atoomenergie, maakte dinsdag een financiële strop bekend bij een relatief kleine overname in de Verenigde Staten.

De miskoop leidt tot acute financiële problemen. De kans bestaat dat extra bedrijfsonderdelen moeten worden afgestoten. Toshiba is al in gesprek met de bank over aanvullende financiering.

Het is niet de eerste keer dat Toshiba zichzelf en de buitenwereld verrast. Het concern heeft een boekhoudschandaal achter de rug waarop drie topmannen hun baan verloren.

Het concern pompte zijn cijfers op en misleidde beleggers waarvoor het beboet is. De problemen resulteerden in een verlies van ruim 1 miljard euro, een grootschalige sanering en de verkoop van bedrijfsonderdelen. Het Japanse openbaar ministerie onderzoekt nog strafrechtelijke vervolging.

Eerder dit jaar nam het concern een eenmalige last van bijna 2 miljard euro bij de Amerikaanse dochter Westinghouse, een bouwer van kerncentrales. Dat bedrijfsonderdeel is ook ditmaal verantwoordelijk voor de problemen.

Dochter Westinghouse kocht vorig jaar in de VS voor omgerekend 220 miljoen euro een bouwer van kerncentrales. Deze aankoop is nu in zijn eentje verantwoordelijk voor opnieuw een tegenvaller die kan oplopen tot een paar miljard euro, zo maakte Toshiba dinsdag zelf bekend.

Het bedrijf is nog aan het uitzoeken wat er precies is misgegaan. Wel is nu al duidelijk dat het zich zwaar heeft „verrekend” bij de loonkosten en de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de kerncentrales die in de Verenigde Staten in aanbouw zijn.

De kosten komen ver uit boven die prognoses waardoor het gekochte bedrijfsonderdeel veel minder waard is dan gedacht of, beter gezegd, inmiddels een grote negatieve waarde heeft. Boekhoudkundig resulteert dit in een eenmalige afschrijving.

Toshiba zoekt nu hulp bij de bank om de financiële problemen op te lossen. Volgens de huidige topman, Satoshi Tsunakawa, is de solvabiliteit van het concern nu sowieso aan de lage kant waardoor een versterking van de balans noodzakelijk is.

Er bestaat een serieuze kans dat na het eenmalige verlies, dat nog exact moet worden vastgesteld, Toshiba geen eigen vermogen meer heeft.

De overname vorig jaar in de Verenigde Staten leidt al een halfjaar tot allerhande conflicten. Sinds juli lopen er diverse rechtszaken tussen koper en verkoper. Zij zijn het oneens met elkaar over nog te verrekenen kosten en inkomsten van het bedrijfsonderdeel dat vorig jaar van eigenaar wisselde.

Op de beurs van Tokyo was Toshiba dinsdag een van de grootste dalers. Het aandeel daalde bijna 12 procent naar 391 yen (3,18 euro per aandeel). Toshiba is na de koersdaling omgerekend 13,5 miljard euro waard. Het concern werd 140 jaar geleden opgericht en geldt als een van de paradepaardjes van de Japanse industrie.