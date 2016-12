‘Militairen hebben te weinig materieel in Mali’

Een deel van de nieuwe militairen die recentelijk in Mali zijn gearriveerd hebben niet genoeg materieel om op patrouille te gaan, schrijft het Algemeen Dagblad op basis van een interview met commandant Ron Sensen van de luchtmobiele brigade.

Het leger zou in Mali vooral een gebrek hebben aan nachtkijkers en apparatuur om de werking van bermbommen te verstoren, omdat er nu meer soldaten aanwezig zijn. Drie van de vijf teams kunnen verkenningen uitvoeren. In januari arriveert er nieuw materieel in Mali.

In reactie op vragen van het NRC zegt een vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie dat er “geen tekort [is] aan materieel, het materiaal is nog niet allemaal ter plaatse. In de komende weken, als de eenheid volledig is uitgerust, worden de taken en activiteiten verder uitgebreid.”

De nieuwe militairen arriveerden begin december als onderdeel van de luchtmobiele brigade. Die heeft de missie overgenomen van het korps commandotroepen. De Nederlandse krijgsmacht klaagt al langer over een tekort aan materieel. Dat zou in Mali “achteruit hollen”, zei kolonel Jelte Groen enkele maanden geleden tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De Nederlandse strijdtroepen moesten al eerder materieel lenen van buitenlandse collega’s.

Helikopters

De Nederlandse regering wil de zeven Apache-helikopters die momenteel actief zijn in Mali terugtrekken. Vanwege tekorten en slijtage kunnen de helikopters niet lang worden uitgezonden. Ze worden in Mali gebruikt om inlichtingen te verzamelen en zullen waarschijnlijk nog tot begin 2017 in gebruik blijven.

Afgelopen donderdag stemde de Tweede Kamer in met een verlenging van de VN-missie in Mali, mits het Duitse parlement instemt met het aflossen van de Nederlandse helikopters. In totaal blijven 290 soldaten in het land: op het moment zijn er 375 actief.