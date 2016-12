‘Mijn trainer is een stok achter de deur’

IN

‘Ik heb altijd al voor mezelf willen werken. Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen: mijn vader had een bouwbedrijf, modewinkels, meubelzaken, en een constructiebedrijf. De vrijheid hebben zelf te bepalen hoe je het werk indeelt, dat is het voor mij wel. Daarom ben ik, samen met mijn toenmalig vriendin, in 2002 een eigen bedrijf begonnen. We hebben inmiddels best grote klanten binnen gehaald. Zo werken we met supermarktketen Plus, met Bagels & Beans, en met KPN. Mijn relatie kwam in 2014 ten einde. Ik ben toen als enige eigenaar verder gegaan.

„Over het algemeen doen we goede zaken, maar met de financiële crisis in 2008 heb ik wel een tijd slapeloze nachten gehad. De markt lag er slecht bij voor ons. Niet dat ik niks meer had om van rond te komen, maar met het bedrijf had ik een kapitaal opgebouwd en ik wilde niet teren op de reserves. Op zo’n moment leef je van maand tot maand. Ik had zelfs al uitgezocht wat ik allemaal moest regelen als ik gedwongen zou worden mensen te ontslaan. Gelukkig hebben we altijd een aantal vaste klanten gehad. Dat is onze redding geweest.

„Ik betaal mezelf sinds het begin hetzelfde loon uit, dat is voor mij voldoende. Ik heb nooit overwogen het te verhogen. Ook niet om het te verlagen, trouwens. Meer heb ik niet nodig. Bovendien mag je fiscaal gezien niet minder betaald krijgen dan je beste werknemer.”

Vaste lasten: woonlasten (1.350 euro), mobiel/internet/tv (75 euro), verzekeringen (150 euro), kosten auto (275 euro), boodschappen (275 euro), abonnementen (100 euro), sport (75 euro), eten buiten de deur (450 euro), cadeautjes (100 euro), uitgaan (250 euro) Laatste grote uitgave: tweedehands auto (22.000 euro) Sparen: nee

Inkomen: 3. 500 euro netto

UIT

‘Ik besteed maandelijks redelijk veel geld aan sport. Naast hardlopen doe ik aan fitness en train ik elke vrijdagochtend met mijn personal trainer bij een boerderij in Zoetermeer. Daar kun je zowel binnen, als buiten trainen, dat is erg fijn. Sinds ik een trainer heb, kan ik beter mijn conditie opbouwen en heb ik een stok achter de deur om meer te bewegen. Naast die vrijdagochtend ga ik nu twee tot drie keer in de week naar de sportschool en loop ik één keer per week hard. Af en toe loop ik een wedstrijd, zoals afgelopen jaar de Dam tot Damloop. Die trainer is een van de beste investeringen van de afgelopen vijf jaar geweest.

„Naast sporten gaat er wekelijks veel geld op aan eten. Koken doe ik nooit. Ik vind het gewoon niet leuk. Meestal ga ik twee keer per week uit eten en haal ik twee keer per week eten af. De rest van de dagen eet ik op mijn werk.

Lees ook de verdienen en uitgeven van vorige week: de verdienen en uitgeven van vorige week: ‘We hebben een spaarrekening voor dingen die stuk gaan’

„Binnenkort ga ik met een vriend een paar dagen naar Tel Aviv en Jeruzalem. Het ticket kostte maar 250 euro, het hotel moeten we nog boeken. Ik houd van korte reisjes. Veel langer dan een week kan ik meestal ook niet weg van werk. En zelfs tijdens mijn vakantie werk ik altijd nog wel iets van twee uur per dag. Dan beantwoord ik e-mails of handel ik lopende zaken af. Niet dat dit echt noodzakelijk is, maar ik kan het niet loslaten. En ik vind het niet erg tijdens mijn vakantie bezig te zijn met werk.”