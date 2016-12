Luxemburg scherpt belastingregels aan

Luxemburg gaat de belastingregels voor bedrijven flink aanscherpen. De nieuwe regels moeten het moeilijker maken voor grote multinationals om geld door het land te sluizen en op die manier belasting te ontduiken. Dat meldt persbureau Reuters. In 2014 werd via de zogenoemde ‘LuxLeaks’ rapporten duidelijk dat bedrijven geheime belastingdeals sloten met de Luxemburgse overheid.

De nieuwe wetgeving dwingt ondernemingen er toe om ook voor het moederbedrijf alle financieringsactiviteiten tegen marktconforme tarieven uit te voeren. In het verleden was het mogelijk dat een dochtermaatschappij leningen verstrekte of aankopen deed op een wijze die belastingtechnisch voordeliger was dan wanneer het moederbedrijf naar een onafhankelijke financieringsmaatschappij ging. Vanaf 1 januari 2017 is dat afgelopen.

Belastingdeals die voor het einde van belastingjaar 2016 zijn gesloten, zullen in het nieuwe jaar niet meer geldig zijn.

De Europese Unie reageert positief op het nieuws. “De toekomstgerichte aanpak die Luxemburg nu heeft aangekondigd is zeer welkom”, aldus EU-commissaris Magrethe Vestager (Mededinging). Of het enige invloed zal hebben op het onderzoek dat nog loopt over LuxLeaks, wil ze echter niet zeggen. De Europese Commissie dwong Luxemburg er vorig jaar toe om 20 tot 30 miljoen euro terug te vorderen van autobedrijf Fiat, dat een illegale belastingdeal zou hebben gesloten met het land.

LuxLeaks

Een internationale groep journalisten publiceerde in 2014 een grote hoeveelheid belastingafspraken die de Luxemburgse belastingdienst tussen 2002 en 2010 maakte met grote multinationals. De ‘LuxLeaks’ omvatte 340 verschillende bedrijven, maar slechts één belastingadviseur: PricewaterhouseCoopers (PwC). Ook Nederlandse bedrijven waren betrokken bij het schandaal, zoals ABN Amro en kledingketen WE.

De onthullingen brachten de discussie over belastingontwijking door multinationals in de Europese Unie op gang. Klokkenluiders Antoine Deltour en Raphaël Halet van PwC werden door de rechter veroordeeld voor diefstal. Zij kregen respectievelijk twaalf en negen maanden voorwaardelijk.