Kijken: Russische auto’s vormen kerstfiguren

Het is in Rusland niet altijd een pretje om auto te rijden. Met name Moskou is berucht vanwege de kilometerslange files: in december 2012 stonden duizenden auto’s meerdere dagen vast in een file van meer dan vijftig kilometers rondom de hoofdstad. Ook is het land berucht vanwege de vele auto-ongelukken, waarvan geregeld compilatievideo’s gemaakt worden, zoals hieronder:

Hoog tijd dus om eens iets leuks te doen met auto’s, vonden Russische social mediagebruikers. Op de Russische Facebook-kloon VKontakte werden oproepen gedaan om grote kerstfiguren te vormen met groepen auto’s. In onder meer Astrachan, Izjevsk, Sachalin en Tsjeljabinsk werd daar gehoor aan gegeven en vormden bestuurders een kerstman, sneeuwpop en sneeuwvlok van auto’s.

Video’s

Op videobeelden is te zien hoe de actie werd voorbereid - en hoe met de kop- en achterlampen nog wat extra kerstige effecten werden gegeven. Ondanks de kou van de beruchte Russische winter hebben de automobilisten er veel lol in:

Eerdere acties

Het is niet de eerste ‘kerstflashmob’ met Russische auto’s. Eind 2015 werden de volgende spectaculaire beelden vastgelegd boven Tsjeljabinsk:



Ook worden er vaker flashmobs met auto’s gedaan in Rusland: