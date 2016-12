Japanse premier Abe bezoekt Hawaï

De Japanse premier Shinzo Abe heeft op maandag in de Amerikaanse staat Hawaï verschillende gedenk- en begraafplaatsen bezocht. Tijdens zijn bezoek aan de eilandengroep zal Abe dinsdag ook de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aandoen, die in 1941 werd aangevallen door de Japanners. Maandag bracht Abe onder andere een eerbetoon bij de Nationale Begraafplaats van de Pacific, waar Amerikaanse soldaten die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog begraven liggen.

Dinsdag zal Abe samen met de Amerikaanse president Barack Obama een bezoek brengen aan de marinebasis Pearl Harbor, de plek die 75 jaar geleden door de Japanners werd aangevallen. Obama brengt traditiegetrouw de kerstdagen door in zijn geboortestaat Hawaï. Bij de aanval op Pearl Harbor kwamen meer dan 2000 Amerikanen om het leven. Aan Japanse kant vielen enkele tientallen doden. De aanval zorgde ervoor dat de Verenigde Staten betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog.

Geen excuses

Het is niet voor het eerst dat een Japanse premier de marinebasis bezoekt. Tenminste drie zittende premiers gingen hem voor, meldden Japanse media voorafgaand aan het bezoek, aldus persbureau AP. In 1951, 1956 en 1957 bezocht een Japanse premier de plek ook al. Volgens een woordvoerder van de Japanse premier is het bezoek van Abe wel het eerste waarbij de Japanse premier samen met de Amerikaanse president de gesneuvelde Amerikaanse matrozen en mariniers eer zal bewijzen bij het gedenkteken dat is geplaatst op de plek waar het slagschip USS Arizona zonk.

Abe zal tijdens zijn bezoek geen excuses maken voor de aanval. Wel moet zijn bezoek de banden tussen de twee staten versterken en “een duidelijke boodschap uitzenden over de waarde van verzoening”, aldus Abe tijdens een persconferentie in de Hawaïaanse stad Honolulu maandag. Eerder dit jaar bracht Obama in Japan een bezoek aan de stad Hiroshima, waar één van de twee atoombommen die de VS in augustus 1945 afwierpen viel. Ook Obama maakte geen excuses.