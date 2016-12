‘Jachtluipaarden dreigen uit te sterven’

Het jachtluipaard, ook wel cheeta genoemd, wordt met uitsterven bedreigd. Dat is de alarmerende conclusie van een onderzoek van dr. Sarah Durant, van de Londendse Zoological Society, dat is gepubliceerd in academisch tijdschrift PNAS. Naar schatting leven nog slechts 7.100 jachtluipaarden in het wild.

De helft van deze katachtigen leven in slechts één gemeenschap, die zich verspreid over zes landen in zuidelijk Afrika bevindt. In Zimbabwe is de populatie in zestien jaar tijd geslonken van 1.200 tot slechts 170 dieren. In Azië is de cheeta vrijwel uitgestorven. Alleen in Iran leeft nog een groepje van minder van vijftig dieren.

Grote leefgebieden

Jachtluipaarden begeven zich over grote oppervlakten om te overleven. Om die reden verlaten ze geregeld beschermde gebieden - en vallen ze ten prooi aan jagers en stropers. Ook zorgt de jacht op andere diersoorten ervoor dat de voedselvoorraad van de vleesetende cheeta uitdunt.

De onderzoekers roepen op om de cheeta op de lijst van bedreigde diersoorten te zetten. Volgens hen is de afname van het aantal wilde jachtluipaarden veel te lang onopgemerkt gebleven. Als er niet wordt ingegrepen, kunnen de dieren uiteindelijk uitsterven in het wild.

Met name in Azië en Golfstaten zijn cheeta-vachten en - welpjes in trek. Jonge jachtluipaardjes kunnen tot 10.000 euro opleveren op de zwarte markt.