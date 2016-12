Ik heb laten zien: er zit nog veel in mij

Hartje New York in november, eindelijk een weekje vakantie na een lang seizoen. En meteen verliefd. „Ik had een Bianchi-dealer gevonden om een fietsie te huren”, vertelt Robert Gesink. „Als ik lang niet fiets krijg ik last van mijn longen, voel ik me ongezond.” Midden in de fietsenzaak stond-ie. Baanfiets met prachtige geometrie, klassieke kleuren. „Ja, een Bianchi Pista. Schitterend. Ik dacht meteen: die moet ik hebben. Hebben we een mooi prijsje gemaakt en vloog ik met een fiets naar huis.”

Foto’s op Instagram weerspiegelen zijn gevoel, bevestigt Gesink (30) half december tijdens een trainingskamp met zijn ploeg Lotto-Jumbo in het Spaanse Mojácar. „Ik zit lekker in mijn vel, voel me goed.” Oog voor schitterende luchten en landschappen tijdens trainingen, voor iets eenvoudigs als een koffietje onderweg. Genieten in zijn Spaanse woonplaats Girona met het gezin, vriendin Daisy en kinderen Anne (5) en Bram (bijna 2). „Anne spreekt al Catalaans, dat kan ik zelf nog niet eens.” Het wordt steeds lastiger om van huis te gaan. „Zeker als de kids zeggen dat ze papa missen.” Maar een trainingskamp heeft ook leuke kanten. „Beetje locker room talk, zou Trump zeggen. Mannen onder elkaar.”

Als je wint, heb je vrienden

Ja, die prachtige zaterdag in september heeft zijn gemoed veranderd. In de lege lobby van hotel Oasis Tropical voelt Gesink in een fractie van een seconde weer wat hij voelde in de gillende gekte op de top van de Col d’Ausbisque, toen hij winnend over de eindstreep kwam van de koninginnerit van de Ronde van Spanje. „Verlossing, dat is het beste woord.” De hele dag voorop over vier slopende beklimmingen, ongenaakbaar afgemaakt in een lange sprint. Eindelijk zijn eerste zege in een grote ronde, eindelijk weer eens erkenning. Terug aan de top. „In no time had ik 500 berichten. Als je wint, heb je vrienden. Dat is gewoon zo.”

Gesinks overwinning op de Aubisque:



Prachtige overwinningen behaalde hij eerder. Van Oman tot Quebec, van Californië tot Emilia. Al jong duelleerde hij met de beste klassementsrenners ter wereld in Vuelta en Tour. Maar meer nog dan met zijn hoogtepunten werd de kopman van Lotto-Jumbo geassocieerd met een eindeloze reeks tegenslagen. Beenbreuk, hartritmestoornissen, het overlijden van zijn vader, ernstige complicaties bij de geboorte van zoon Bram. „Mensen gingen over mij zeggen: het is niet meer wat het was.” Nederlands beste wielrenner leek overvleugeld door Tom Dumoulin, Wout Poels, Bauke Mollema en ploeggenoot Steven Kruijswijk. Tot die ene dag in de Vuelta. „Gelukkig heb ik nu weer later zien dat er nog veel in mij zit.”

Hoe weinig had het gescheeld of het seizoen was afgedaan als mislukt? Hersenschudding na een val in de Ronde van Zwitserland, niet op tijd fit voor de Tour de France. „Gesink kampt met een probleem tussen de oren en heeft angst voor de stress van de competitie”, schreef het blad Procycling toen ook een rentree in de Vuelta lang onzeker bleef. Hoe mis. „Die val op mijn kop had zoveel impact”, kijkt Gesink terug. „Heel vaag. Op training fietste ik een berg op. Ik was boven en dacht: ik kan me niet herinneren wat ik de laatste drie, vier minuten heb gedaan. Best link eigenlijk. Dan ga je ver.”

Een laatste test, in de Tour de l’Ain, mislukte ook. „Ik ging heel onzeker naar de Vuelta. Louis Delahaye (zijn trainer, red.) zei: ‘niet doen’. Nico Verhoeven (ploegleider) zei: ‘probeer het en ga naar huis als het niet lukt’. Pas in de Vuelta ging het ineens lopen, blijkbaar heeft je lichaam daar een geheugen voor.” Na een lange ontsnapping werd hij tweede op Lagos de Covadonga, achter leider Nairo Quintana. „Ik ben nooit zeker van mezelf, altijd een twijfelaar geweest. Maar laatst las ik een tweet terug waaruit ongewoon veel vertrouwen sprak voor die koninginnerit. En dan win je. Ik kan dat voor mezelf ook niet verklaren.”

Anders leven

De zege droeg hij op aan zijn vader, die in 2010 overleed na een val met de mountainbike. „Dat heeft me een dreun gegeven die tot op de dag van vandaag doorwerkt. Je geeft het een plek, we zijn er altijd heel open over naar de kinderen. Als Anne de maan ziet, zegt ze: ‘daar woont opa Dick’. Dat is op een bepaalde manier ook mooi. Maar de eerste jaren, als ik dan een opa met een kinderwagen zag lopen, begon ik bijna te janken. Heb ik nog. Zie ik iemand terugkomen van een rondje fietsen met zijn vader. Dat deden wij ook samen. Had ik een rustdag, reed hij steeds een half wiel voor me. ‘Pa rustdag!’ Zat hij me te slopen hoor. Zo wil ik me hem herinneren.”

Volgens Gesink hebben tegenslagen hem veranderd. „Ik leef anders. Je kunt wel alle centen opsparen, maar nu zeg ik: laten we vooral ook genieten. Mijn pa ging minder werken, wilde een paar hectares grond verkopen. ‘Dan gaan we lekker jou volgen.’ Het is er nooit van gekomen. Ik was ook altijd heel perfectionistisch, legde mezelf soms te veel druk op. Ik was, ook thuis, niet altijd de meest aangename persoon. Nu probeer ik meer bij mezelf de rust te vinden. Het stond vaak zo strak. Ik kan beter een halve kilo zwaarder zijn maar in mijn kop de ruimte hebben om tegenslagen, die toch wel komen, te verwerken en aan de kant te zetten. Dat maakt voor mij een groter verschil dan exact 72,3 wegen.”

De winst in de koninginnerit van de Vuelta biedt volop perspectief voor de toekomst. Niet langer drie weken lang dagelijks stress voor het klassement, maar af en toe een dag uitkiezen voor ritwinst. Vier kansen, vier keer zat hij in de Vuelta in de goede ontsnapping. „Eerste, tweede, derde, vijfde. Dat is voor mij een eyeopener geweest. Ik zou het graag in de Tour ook eens zo aanpakken. Laten we eerlijk wezen: voor het geld hoef ik niet meer te fietsen. Maar ik heb er nog veel plezier in, leef er elke dag voor om alles eruit te halen. En ik leef voor mijn gezin. Een ritzege in de Tour, als je dat soort grote dingen bewust met je kids kunt beleven, dat zou ik heel mooi vinden.”