Honderden miljoenen extra voor onderhoud sociale huurwoningen

Woningencorporaties gaan komend jaar honderden miljoenen extra investeren in sociale huurwoningen. Met de ingreep moet jaren aan achterstallig onderhoud aan de huizen worden ingehaald, zo meldt koepelorganisatie Aedes in reactie op onderzoek van de NOS en regionale omroepen naar de staat van de huizen.

Uit een grote enquête onder 8.500 mensen, van wie de meesten een sociale huurwoning hebben, blijkt dat een aanzienlijk deel - zo’n 20 procent - overweegt te verhuizen als gevolg van de slechte staat van de woning. De meeste klachten gaan over vochtplekken en lekkages en de moeite die bewoners hebben om hun huis warm te krijgen. Bijna de helft van de huurders (47 procent) daarom overweegt te verhuizen, stelt de NOS.

Een woordvoerder van Aedes erkent dat tijdens de economische crisis minder is geïnvesteerd in de kwaliteit van de huurhuizen. De koepel stelt dat het kabinetsbeleid daar onder meer debet aan is. De zogeheten verhuurdersheffing, die corporaties die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren moeten afdragen, heeft ervoor gezorgd dat plannen voor het onderhoud en verbetering van huizen niet volledig zijn doorgevoerd. Corporaties moeten komend jaar in totaal 1,7 miljard euro afdragen vanwege de heffing.

Geld voor “ingrijpende verbeteringen”

Volgens de koepelorganisatie wordt er in 2017 door alle corporaties samen 1,9 miljard gestoken in de verbeteringen van woningen. In 2015 was dat nog 1,1 miljard euro, dit jaar 1,6 miljard. Komend jaar zal in 30.000 huizen voor meer dan 20.000 euro worden geïnvesteerd voor “ingrijpende verbeteringen”. Een belangrijk onderdeel daarvan is de isolatie van woningen, waarvoor volgend jaar 617 miljoen euro wordt uitgetrokken, tegenover 257 miljoen in 2015.

De verhoging volgt doordat corporaties er volgens een woordvoerder van Aedes financieel weer ruimer bijzitten:

“Er is flink gesneden in de kosten, terwijl er minder is geïnvesteerd in de woningen. Daardoor kunnen alle corporaties samen weer wat meer uitgeven. Die 1,9 miljard is dan ook een totaalbedrag.”

Huurders geven woning gemiddeld een voldoende

De NOS en regionale omroepen vroegen mensen ook hun woning een cijfers te geven. Ondanks de klachten over de staat geven de huurders gemiddeld een 6,1. Het minst tevreden zijn ze over de kwaliteit van de badkamers, die gemiddeld een 5,6 krijgen. Gevraagd naar wat de mensen zelf aan hun woning zouden willen verbeteren, wordt de isolatie het vaakst genoemd, gevolgd door de badkamers en het aanpakken van vocht en schimmel. Volgens Aedes blijkt uit eigen onderzoek dat bewoners gemiddeld een fors hoger cijfer geven aan hun woning (7,3) dan in de enquête van de NOS en regionale omroepen.