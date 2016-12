Hoe time-management gestreste wezens van ons maakt

Ping! Net als je op zaterdagavond in de kroeg je eerste slok bier wilt nemen maakt je smartphone geluid. Je werkmail. Meteen lezen en antwoorden? Nee, het is weekend. Of toch wel? Je weet maar nooit.

Een herkenbare situatie voor veel hedendaagse werknemers. De smartphone heeft ervoor gezorgd dat iedereen altijd bereikbaar is. Efficiënter werken en daarom minder stress, toch? Niet volgens deze longread van The Guardian. Daarin wordt uitgelegd waarom time-management ons alles behalve meer rust geeft.

Alles uit het leven halen

In de longread wordt het treffende voorbeeld van Merlin Mann beschreven. Mann bedacht een manier om zo productief mogelijk mails te beantwoorden in het digitale tijdperk: Inbox Zero. Het principe is simpel: bij ieder bezoek aan de inbox moet er met iedere nieuwe mail iets gedaan worden. Antwoorden, een to-do of wissen. Mann’s goedbedoelde hulpmiddel om productief met tijd om te gaan werd hét voorbeeld van het huidige werktijdperk, waarbij eindeloze to-do lijsten ontstaan die zorgen voor gestreste mensen.

Volgens de schrijvers heeft deze toegenomen druk op ons werk een nare bijsmaak: ook privé willen we onze tijd zo efficiënt mogelijk indelen. Op reis om het reizen is niet meer genoeg. Het moet een ervaring zijn. En het liefst ook een jaloersmakende Instagramfoto opleveren.

Hoewel de ‘alles-uit-het-leven-halen’-mentaliteit lijkt te horen bij de hedendaagse maatschappij waren we niet de eerste die daarover nadachten. Ook in de Romeinse tijd, toen een filosoof schreef:

“We vullen ons leven met zoveel bedrijvigheid dat men pas klaar is voor het leven als het voorbij is”

En Merlin Mann, de productiviteitsgoeroe? Die besloot weer te gaan genieten van zijn tijd, in plaats van adviezen geven over hoe met tijd om te gaan.