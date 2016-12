Fractieleden verlaten partij omstreden president Park

Negenentwintig Zuid-Koreaanse parlementariërs stappen uit de Saenuri-partij van president Park Geun-hye, die onder vuur ligt vanwege een groot corruptieschandaal. De politici beginnen volgens Reuters een eigen conservatieve partij. De afscheiding betekent dat parlementaire bezetting van de heersende conservatieve partij nu van 128 zetels naar 99 zetels duikt in het 300-koppige Koreaanse parlement. De progressieve Nieuwe Politieke Alliantie voor Democratie is nu met 121 zetels de grootste partij.

De 64-jarige president Park raakte in opspraak nadat bleek dat zij Choi Soon-sil, dochter van een sekteleider, toegang had gegeven tot regeringszaken. Volgens haar tegenstanders heeft ze op deze manier de grondwet geschonden en haar machtspositie misbruikt. Begin deze maand besloot het parlement over te gaan tot een afzettingsprocedure.

Het Constitutioneel Hof heeft 180 dagen om zich over de beslissing buigen. Als het Hof besluit om de afzettingsprocedure te bekrachtigen, dan worden er zestig dagen later nieuwe verkiezingen gehouden.

Nieuwe partij

De negenentwintig politici die uit Saenuri zijn gestapt, stemden ook voor de afzetting van Park. Parlementariër Yoo Seong-min noemt de partij in een interview met het Koreaanse televisiestation SBS voorzichtig “de Nieuwe Conservatieve Partij”.

De nieuwe partij wil graag dat secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties zich bij hen voegt. Volgens de peilingen zou Ban een goede kans hebben om tot president te worden verkozen. Yoo Seong-min tegen SBS:

“We hopen dat secretaris-generaal Ban Ki-moon lid wordt van de Nieuwe Conservatieve Partij voor Hervorming, en als hij bij ons komt, dan is het goed als hij mee doet met een eerlijke voorverkiezing.”

Ook andere partijen lonken naar Ban Ki-moon. Hij is onder andere uitgenodigd door de liberale Volkspartij, die op het moment 38 zetels bezet in het parlement.