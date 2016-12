En weg is Guidetti,die volleybalsters goud zou brengen

Het verzoek van Giovanni Guidetti zijn contract te ontbinden was de slechtste kerstboodschap die de volleybalbond zich kon wensen. Toch gaf de Nevobo de succesvolle bondscoach van het nationale vrouwenteam uiteindelijk zijn zin. Omdat de bond niet verder wilde met een onwillige trainer. Guidetti (44) vertrekt daarom per direct. Hij wordt bondscoach van de Turkse vrouwen.

Als belangrijkste reden voert hij zijn gewijzigde gezinssituatie aan. In september, een maand na de Olympische Spelen, kregen Guidetti en zijn Turkse vrouw, de topvolleybalster Bahar Toksoy, een dochter. Het vooruitzicht van mei tot en met oktober in Nederland te moeten doorbrengen benauwt hem. Hij wil niet zo lang bij vrouw en dochter wegblijven, zegt hij. De Italiaan combineerde zijn taak als bondscoach met die van clubtrainer van topclub Vakifbank Istanbul. Nu hij bondscoach van Turkije wordt kan Guidetti het gehele jaar in zijn woonplaats Istanbul en dus bij zijn dochter blijven. „Ik kon ervoor kiezen om twaalf maanden per jaar bij mijn dochter Alison te zijn, in plaats van zes”, zegt hij in een persbericht. „Dit veranderde alles.”

Zijn vertrek roept vragen op. Heeft hij zich in juli, bij het verlengen van zijn contract bij de Nevobo met vier jaar tot en met de Spelen van 2020 in Tokio, de wijziging van zijn huiselijke situatie niet gerealiseerd? Toen Guidetti zijn handtekening zette, was zijn vrouw al een half jaar zwanger.

Kwestieus is de rol van de Turkse volleybalbond, die Guidetti schijnbaar een contract aanbood terwijl hij zich langer aan Nederland had verbonden. Toen Guidetti begin 2015 een Turkse aanbieding negeerde en Nederland verkoos, werd Ferhat Akbas, zijn assistent-coach bij Vakifbank, bondscoach. Over hem is de bond niet tevreden, waarna Guidetti weer werd benaderd. Nu met succes.

Het vertrek heeft de Nederlandse speelsters ontgoocheld. Guidetti was als mens geliefd en als coach zeer gerespecteerd. Hij werd gezien als de trainer die hen het laatste stapje naar de top kon laten maken. Alle voortekenen wezen daar op, met een tweede plaats op het EK 2015 in Nederland en een vierde plaats op de Spelen in Rio. Aanvoerster Maret Balkestein-Grothues, onthutst, sprak van ‘een verrassende en teleurstellende keuze’.

Hoe verder? Het Nederlands vrouwenteam is jong, talentvol en kan uitgroeien tot een medaillewinnaar op grote toernooien, de reden dat Guidetti voor Nederland koos en aanbiedingen van landen als Turkije, Rusland en Italië negeerde. Om dat hoge niveau te consolideren is een topcoach vereist, maar die zijn schaars.