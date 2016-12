‘Drie maanden nodig om IS uit Irak te verdrijven’

Het zal drie maanden kosten om terreurgroep Islamitische Staat (IS) uit Irak te verdrijven, zegt de Iraakse minister-president Haider al-Abadi. Hij vertelde op dinsdag aan de Iraakse staatstelevisie dat “Irak onder de huidige omstandigheden drie maanden nodig heeft om Daesh te vernietigen”. Daesh is de Arabische benaming voor IS. In oktober gaf al-Abadi al aan dat de strijd “voorspoediger liep dan gedacht“.

De Amerikaanse legerleiding houdt een slag om de arm. Generaal Stephen Townsend zei zondag te verwachten dat de strijd om IS uit Mosul en het Syrische Raqqa te verdrijven twee jaar zou gaan duren.

Het Iraakse leger vecht met behulp van een internationale coalitie tegen IS rond de stad Mosul in een offensief dat in oktober begonnen is. De Verenigde Staten hebben de leiding over de coalitie die luchtaanvallen uitvoert op IS in Irak en Syrië. Het is de grootste militaire operatie in Irak sinds 2011.

Terwijl het aantal terroristische aanslagen zowel in het buitenland als in Mosul toeneemt, verliest IS in Irak snel grondgebied. De regeringstroepen hebben inmiddels delen van de buitenwijken van Mosul onder controle. Afgelopen donderdag vonden er bomaanslagen plaats in de wijk Gogjali in Mosul, die in november werd ingenomen door het Iraakse leger.