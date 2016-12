Dodental door zelfgestookte alcohol Pakistan loopt op tot 31

Het dodental na het drinken van bedorven, zelfgestookte alcohol in Pakistan is opgelopen tot 31. Persbureau AP schrijft dat er nog meerdere mensen in het ziekenhuis liggen.

Volgens de Pakistaanse politie stierven dinsdag twaalf mensen aan het consumeren van het bedorven alcohol tijdens Kerst. Maandag kwamen negentien christenen om het leven. Ook zijn er zeven personen aangehouden die de alcohol verkocht zouden hebben. De doden vielen vooral in de provincie Punjab.

In het overwegend islamitische Pakistan is de verkoop van alcoholische dranken grotendeels verboden. Christenen, die een minderheid in het land zijn, kunnen bij gecertificeerde winkels alcohol kopen. De christelijke minderheid vormt in Pakistan een arme bevolkingsgroep met laaggeschoold werk. Omdat zelfgestookte alcohol goedkoop is, wordt het ondanks de gevaren vaak gedronken. Elk jaar sterven daardoor een aantal mensen, volgens AP.

In Rusland stierven in december 72 mensen na het drinken van vergiftigde alcohol. In de drank bleek een gevaarlijke badolie te zitten. Op de flessen stond duidelijk vermeld dat het spul niet bedoeld was om te drinken.