"Een prominent politicus fotograferen is altijd een supersonische sprint. Je moet als fotograaf in enkele minuten de klus klaren. De foto moet uit de pagina springen, want zo'n politicus krijg je maar heel af en toe voor je camera. Ik vind het één van de fijnste opdrachten die je als fotograaf kan krijgen. Iemand laten poseren is even de macht overnemen. In dit geval van één van de machtigste mannen ter wereld. Jean-Claude Juncker begroette me hartelijk. Hij legde een arm rond mijn schouder en zei: ‘wat een prachtige dag.’ Ik zette hem meteen in de zon. Maar toen ik begon te fotograferen stond hij daar als een bloemzak. 'Kan u een stapje naar links doen? ‘ vroeg ik snel 'of neen, een stapje naar rechts’ . En hop, van puur plezier maakte hij een sprongetje in de lucht. Oef, net op tijd drukte ik af. "

Katrijn van Giel