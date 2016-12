‘Afgelopen twee jaar zes terreuraanslagen in België verijdeld’

In België zijn de laatste twee jaar tenminste zes aanslagen verijdeld. Dat zegt Eric Jacobs, directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel in een interview met de Belgische krant De Tijd.

De aanslagen werden volgens Jacobs verijdeld door samenwerking tussen de Brusselse recherche, de lokale politie en de binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten. Volgens Jacobs ziet de recherche een duidelijk profiel bij de daders en gaat het zeker niet alleen om zogenaamde ‘lone wolves’ of ‘home grown terrorists’.

“Het zijn het “vaak kleine criminelen die onvoldoende waren geïntegreerd in onze maatschappij. Voor hen is de gedachte achter IS echt aanlokkelijk.”

Sociale media zorgen er volgens Jacobs voor dat de impact van gebeurtenissen overal ter wereld ook migrantengroepen in Brussel raakt.

Lees ook: Het dubbelleven van een jihadexpert

Zeshonderd berichten per dag

Bij de Brusselse recherche werkt momenteel 45 procent van de mensen aan het bestrijden en voorkomen van aanslagen. Daarbij moet de dienst tot zeshonderd informatieberichten per dag verwerken. Toch is het volgens Jacobs onmogelijk iedereen voortdurend in het vizier te houden.

“Het gerecht kan iemand wel een tijdje in de gaten houden, maar als die lange tijd niet tot actie overgaat, stopt het onderzoek op een bepaald moment. Het is in elk geval een illusie te denken dat je iemand 24 uur op 24 kan volgen. Dat is niet alleen onmogelijk - je hebt daar al snel 36 mensen voor nodig - het is ook niet wenselijk omdat die persoon sneller iets in de gaten zal krijgen.”

Jacobs benadrukt in het interview verder dat informanten in de plaatselijke gemeenschappen steeds belangrijker zijn geworden. Volgens de directeur van de recherche zijn steeds meer mensen uit de moslimgemeenschap bereid de politie te helpen in de strijd tegen terrorisme. Jacobs: