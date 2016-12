Volgens mij is de Kerstman juist aan een opmars bezig

Ook al hebben we de Kerst (en de keuken) bijna weer achter de rug, ik kom er toch nog even op terug. Wegens de crisis waarin het kerstfeest schijnt te verkeren. Eerst was het alleen Thierry Baudet die de noodklok luidde, dus nou ja. Maar toen volgden een hele rits anderen, Kamervragen van het CDA c.s. en de premier! Allemaal omdat de publieke omroep (in spotjes) en de ambassade in Duitsland (op kaarten) blijkbaar hadden besloten ons niet meer prettige kerstdagen maar feestdagen te wensen. Uit een misplaatst multiculturalisme.

Ik wens al jaren iedereen prettige feestdagen, niet wegens het Midden-Oosten, maar omdat je dan zo handig Kerst en Oud en Nieuw samenpakt. Fout, fout, fout. Zo doen we dat niet, zei de premier. Wij wensen elkaar fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. „In Nederland vieren we Kerst. Dat hoort bij onze cultuur.”

Het zeer rechtse Gatestone Institute legde de kwestie haarscherp uit. „Europa verminkt zijn eigen tradities om moslims niet te beledigen”, is zijn stelling. Voor elke stelling, hoe extreem ook, is wel een bewijs te vinden, is mijn stelling. Gatestone ontdekte een uitspraak van de Franse Raad van State dat kerststallen alleen in de publieke ruimte mogen worden opgericht als ze culturele waarde hebben, niet als het alleen om religieus vertoon gaat. Kerstwensen of kerststallen, het kalifaat is het eindstation, aldus Gatestone.

Kunnen moslims het zicht op een kerstuiting inderdaad niet verdragen? Ik heb er eigenlijk nooit iets van gemerkt. Op Twitter kwam ik de afgelopen dagen juist moslims in kerstsferen tegen. Een enorme kerstboom in Bagdad, aangeboden door een islamitische zakenman uit solidariteit met de belaagde Iraakse christenen. Een gehoofddoekt islamitisch meisjeskoor dat kerstliedjes zong in Beiroet. Kerstwensen van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Geen kerstmis in Saoedi-Arabië, dat is waar.

Het kerstfeest is door de eeuwen heen inderdaad vaak belaagd, maar vooral door onszelf. In Oliver Cromwells Engeland, midden 17de eeuw, waren kerstmis en andere christelijke feestdagen verboden als paaps overblijfsel en wegens de verspilling en zedeloosheid eromheen. Puriteinse tijden nietwaar (zie ook Saoedi-Arabië). De Franse Revolutie had niets op met religie – de Rede was aan de macht. Nonnen en priesters werden massaal onthoofd en Kerst en kerststallen gingen in de ban. Godsdienst is opium voor het volk, dus na de Russische revolutie was er geen sprake van kerstviering tenzij in het geniep. En de nazi’s nazificeerden kerstmis tot een soort heidens winterfeest.

Maar het lukte nooit om de Kerstman eronder te krijgen. Gaat dan nu via de kerstwensen het hele kerstfeest eraan?

Wat mij betreft is de Kerstman juist aan een opmars bezig. Hij heeft Sinterklaas al zo goed als aan zijn zwaard geregen – is het u niet opgevallen dat de Kerst al vóór 5 december begint en dat de Sint maar bitter weinig weerwerk biedt? Maar ik zie een andere bedreiging opdoemen – niet de moslim of de publieke omroep, maar de identiteitspolitie. Op Twitter zag ik al bezorgd gesignaleerd dat de Kerstman altijd wit is.