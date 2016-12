Vanaf 2018 bijna overal trajectcontroles in Vlaanderen

Vlaanderen gaat op bijna alle wegen in het land trajectcontroles invoeren. De bedoeling is dat er in twee jaar tijd op 240 plekken camera’s worden geïnstalleerd die ervoor moeten zorgen dat automobilisten zich houden aan de maximumsnelheid. Dat kondigde de Vlaamse minister voor Mobiliteit Ben Weyts maandag aan in een interview met VTM Nieuws:

“Dat is nogal revolutionair. Op bijna het hele snelwegnetwerk zal je je aan de snelheid moeten houden, want er zal trajectcontrole zijn”

Nummerplaten herkennen

Op dit moment zijn er maar op een paar plekken trajectcontroles in Vlaanderen: tussen Brussel en Oostende en tussen Gent en Aalst. Dat de controles nu worden uitgebreid naar heel Vlaanderen, heeft te maken met het voornemen van minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) om een cameraschild op de wegen in Vlaanderen te installeren. Deze ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) herkennen nummerplaten, en moeten helpen in de opsporing van terroristen en zware misdadigers. Dezelfde camera’s zullen nu dus ook worden gebruikt voor de trajectcontroles.

De bedoeling is dat het systeem over een jaar operationeel is.