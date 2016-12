Michael deed samen met onder meer Bono, Freddie Mercury and Paul McCartney mee aan het Live Aid concert in het Wembley Stadium, Londen, in juli 1985 om geld in te zamelen voor voedselhulp voor arme landen. De sterren vormden voor de campagne de formatie Band Aid. Het nummer Do they know it's Christmas werd een grote kersthit.

Foto Joe Schaber/AP