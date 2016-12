Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Hellevoetsluis

Bij een schietpartij in Hellevoetsluis is maandagavond een 29-jarige man om het leven gekomen, zo meldt de politie Rotterdam aan RTV Rijnmond. Een andere man van 25 raakte zwaargewond.

Beide slachtoffers met spoed naar ziekenhuis Schietpartij #Branding #Hellevoetsluis — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 26, 2016



Het incident vond rond 18.00 uur plaats aan de Branding. Beide mannen moesten gereanimeerd worden, en twee traumaheli’s werden opgeroepen om de hulpdiensten te helpen. Het duo werd vervolgens naar een ziekenhuis gebracht, waar een van hen later op de avond overleed.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niks bekend. De politie heeft daarnaast nog geen aanhoudingen verricht. Het gebied rond de Branding is afgezet voor onderzoek.