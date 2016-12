Twaalf doden door zelfgestookte alcohol in Pakistan

In Pakistan zijn twaalf christenen overleden na het drinken van bedorven, zelfgestookte alcohol. Vier personen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt de Pakistaanse politie aan persbureau AP.

In totaal zijn er tijdens de kerstdagen 34 mensen opgenomen in ziekenhuizen in Centraal-Pakistan met vergiftigingsverschijnselen, zo meldt de politie. Ook zijn er zeven personen aangehouden die de alcohol verkocht zouden hebben.

De doden vielen in de buurt van de stad Multan. Tekst gaat verder onder de kaart.



In het overwegend islamitische Pakistan is het verkopen van alcohol verboden. Christenen, een minderheid in het land, kunnen alleen bij gecertificeerde winkels alcohol kopen. De christelijke minderheid vormt in Pakistan een arme bevolkingsgroep met laaggeschoold werk. Omdat zelfgestookte alcohol goedkoop is, wordt het ondanks de gevaren vaak geconsumeerd.

Zelfgestookte alcohol eist vaker levens. Medio december stierven er in Rusland ruim zeventig mensen door vergiftigde alcohol. In de drank bleek een gevaarlijke badolie te zitten.