Turkije: 30 burgers gedood door IS bij gevechten al-Bab

Bij gevechten rond de Syrische stad al-Bab zijn minstens dertig burgers gedood door IS. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Turkse leger.

Volgens een statement van het leger zouden de burgers zijn gedood toen ze zondag probeerden te vluchten uit de stad. De stad is in handen van IS, maar wordt sinds enkele weken belegerd door Syrische rebellen en het Turkse leger. Volgens de Turkse president Erdogan is al-Bab bijna ingenomen en zullen de Turkse troepen daarna doorgaan naar Manbij. In die stad bevinden zich Koerdische milities die door de VS gesteund worden.

Turkije is sinds vier maanden militair actief in Syrië. Het land probeert IS en de Koerdische strijders uit het Syrische grensgebied te verjagen. Afgelopen week was met zestien slachtoffers de dodelijkste tot nu toe voor de troepen van Turkije. Ook zouden er 68 IS-strijders zijn gedood.